На Васильевском острове нашли расчлененное тело мужчины

Силовики устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружили в водоеме на Васильевском острове. Рядом с местом происшествия нашли отрубленную кисть и топор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предварительно, часть руки могла быть отрублена

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ Предварительно, часть руки могла быть отрублена

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

По информации «Фонтанки», 20 августа экстренные службы прибыли к водоему неподалеку от пассажирского порта. В воде находилось тело мужчины, у которого отсутствовала кисть.

Предварительно, часть руки могла быть отрублена. Топор и кисть обнаружили на берегу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Карина Дроздецкая