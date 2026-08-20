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На Васильевском острове нашли расчлененное тело мужчины

Силовики устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружили в водоеме на Васильевском острове. Рядом с местом происшествия нашли отрубленную кисть и топор.

Предварительно, часть руки могла быть отрублена

Предварительно, часть руки могла быть отрублена

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

Предварительно, часть руки могла быть отрублена

Фото: Мария Летова / Коммерсантъ

По информации «Фонтанки», 20 августа экстренные службы прибыли к водоему неподалеку от пассажирского порта. В воде находилось тело мужчины, у которого отсутствовала кисть.

Предварительно, часть руки могла быть отрублена. Топор и кисть обнаружили на берегу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Карина Дроздецкая

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