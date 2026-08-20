На Васильевском острове нашли расчлененное тело мужчины
Силовики устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого обнаружили в водоеме на Васильевском острове. Рядом с местом происшествия нашли отрубленную кисть и топор.
Предварительно, часть руки могла быть отрублена
Фото: Мария Летова / Коммерсантъ
По информации «Фонтанки», 20 августа экстренные службы прибыли к водоему неподалеку от пассажирского порта. В воде находилось тело мужчины, у которого отсутствовала кисть.
Предварительно, часть руки могла быть отрублена. Топор и кисть обнаружили на берегу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.