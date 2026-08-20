«Летучий голландец» остался в «конюшне» с «быками»

Лучший гонщик «Формулы-1» своего поколения, четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен продлил контракт с командой Red Bull еще на два сезона. Теперь голландец связан соглашением с «быками» до конца 2030 года. По неофициальной информации, зарплата Ферстаппена заметно превысит нынешние $70 млн в год. Взамен он отказался от стабильно присутствовавшего в его контрактах пункта, позволявшего досрочно расторгнуть соглашение, если команда не обеспечит ему машину чемпионского уровня.

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Фото: Darko Bandic / AP Макс Ферстаппен

Фото: Darko Bandic / AP

Команда «Формулы-1» Red Bull объявила, что ее первый номер, четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен (брал титулы в 2021–2024 годах), продлил контракт еще на два сезона. Прежнее соглашение истекало в 2028 году. Новый договор закрепил Ферстаппена за «быками» до конца 2030-го. «Макс остается с нами. Это фантастическая новость для всей команды, а также для “'Формулы-1”' и автоспорта в целом»,— говорится в заявлении команды. Сам Ферстаппен подчеркнул, что рад «продолжить сотрудничество, чтобы снова вернуться на вершину».

В последние два сезона слухи о том, что Ферстаппен готов покинуть Red Bull, циркулировали стабильно. Масла в огонь подливал сам голландец, неоднократно выражавший недовольство тем, что Red Bull не удается снова построить машину чемпионского класса.

А в прежней версии соглашения был пункт, согласно которому гонщик мог уйти, если к летнему перерыву в первенстве 2026 года он будет занимать место ниже третьего. На данный момент Ферстаппен в общем зачете идет только шестым и отстает от лидирующего в первенстве Кими Антонелли (Mercedes) на 110 очков. К тому же голландец не раз выражал недовольство новым техническим регламентом «Формулы-1», превратившим машины в гибриды, в которых электрическая часть силовых установок фактически превалирует над бензиновой, и говорил, что у него всегда найдутся занятия интереснее, чем пребывание на вторых ролях в «Формуле-1».

Команд топового уровня, желающих нанять Ферстаппена, хватало. Его особенно активно сватали в Mercedes (лучшая команда текущего сезона). Босс немецкой конюшни Тото Вольф неоднократно говорил, что хотел бы видеть в своей команде голландца. В этом сезоне господин Вольф уже осторожнее высказывался на эту тему. У него ведь на топ-уровень вышел 19-летний вундеркинд Антонелли. Итальянец, во-первых, на девять лет моложе Ферстаппена, во-вторых, стоит, по крайней мере пока, на порядок дешевле Ферстаппена. Для сравнения: текущая зарплата Антонелли — $4 млн в год против $70 млн, которые получает голландец.

В итоге Ферстаппен решил остаться с «быками», в составе которых де-факто и провел всю карьеру в «Формуле-1».

В серии он дебютировал в 2015 году в Toro Rosso, дочерней команде Red Bull, в 2016-м, прямо по ходу сезона, был переведен в старшую «конюшню» и с тех пор стал обладателем сразу нескольких заметных рекордов, таких как наибольшее количество побед в сезоне (19 — в 2023 году), наибольшее количество побед подряд (10 — в 2023-м), наибольшее количество очков, заработанных за сезон (575 — в 2023-м). А еще четыре раза становился чемпионом мира. По последнему показателю он уступает только Льюису Хэмилтону и Михаэлю Шумахеру (по семь титулов), а также Хуану Мануэлю Фанхио (пять чемпионств). Как утверждает Daily Mail, новый контракт Ферстаппена предусматривает увеличение его базовой зарплаты (до сих пор по этому показателю он шел вровень с Хэмилтоном), но исключает старый пункт о досрочном уходе из команды в случае недостижения им определенных параметров.

Александр Петров