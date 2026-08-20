Школы поднимают ставки

270 тыс. руб. в месяц за работу учителя — такую зарплату сейчас предлагает педагогу по химии и биологии одна из московских школ, причем государственная. Профессия учителя снова в топе. Оклады поднимают все учебные заведения, но растет и нагрузка. Как рассказали “Ъ FM” в hh.ru, конкурс среди учителей в столице составляет 18 человек на место. Как их выбирают? И почему государственная школа платит больше, чем частная?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

20 тыс. вакансий в сфере науки и образования опубликовали в июле работодатели, и каждая пятая приходится на Москву, рассказали “Ъ FM” в hh.ru. А число соискателей за год выросло почти на четверть. Школы говорят, что у них дефицит сильных педагогов, а учителя жалуются на слишком завышенные требования: их теперь оценивают по выпускникам, которые поступили на бюджет. Возможно, поэтому до сих пор не закрыты и ставки. За месяц до начала учебного года, как выяснил “Ъ FM”, в столице искали 2,6 тыс. учителей. Медиана зарплатных предложений достигла 100 тыс. руб. в месяц, это на 11% больше, чем год назад. Но некоторые зарабатывают и больше, причем в государственных школах, делится учитель английского языка Александр:

«В Москве зарплаты 100+ тыс. руб. получают около 70% учителей. Есть и те, кто получает 200+ тыс. руб. Моя коллега получала чуть больше 200 тыс. руб., но при этом у нее была очень высокая нагрузка — около 40 часов в неделю. Школа в последние несколько лет все больше превращается в бизнес. Сейчас директорами часто назначают не тех, кто прошел путь от учителя до завуча, а людей, которые закончили менеджмент, управление в образовании. Я сейчас говорю только про государственные школы.

Раньше ты понимал, что если что, за тобой стоит свой человек, то сейчас родитель всегда прав: фактически даже на неадекватную жалобу родителя реакция будет не в сторону учителя».

У каждого педагога свой коэффициент. Самый высокий — у математиков, их до сих пор не хватает в системе образования, а низкий — у географов, преподавателей обществознания и английского. Далее идут стаж и всевозможные надбавки за экспертность в ЕГЭ, например, а за классное руководство в Москве можно получать 20 тыс. сверху, делятся собеседники “Ъ FM”. На Педсовете-2025 озвучили цифру, что средняя зарплата столичного педагога вырастет почти на четверть и составит 176 тыс. руб. И это действительно так, подтверждает заслуженный учитель России, директор школы № 109, г. Москвы Евгений Ямбург:

«Если я не заплачу учителю 180 тыс. руб., меня просто уволят. Я отчитываюсь за это перед Департаментом образования Москвы: мы должны показывать динамику зарплат каждый год. С другой стороны, чтобы учитель получал такую зарплату, его нужно загрузить до 32 часов. При этом попробуйте еще устроиться в московскую школу, потому что учителя держатся за свои места. Сейчас на педагогические специальности начали поступать стобалльники, и это очень радует».

Только вот выпускников педвузов — а в 2026 году средний конкурс на бюджет был 15 человек на место, а в московских якобы доходил и до 200 — школы берут с неохотой. Им нужны учителя тех самых стобалльников. От этого зависит в том числе госфинансирование учебных заведений. И директор теперь лично утверждает каждую кандидатуру, говорит профессор Института образования ВШЭ Ирина Абанкина:

«Руководитель соотносит требования с тем, чтобы были достигнуты те результаты, которые есть в его контракте. Наем руководителя осуществляет учредитель — Департамент образования Москвы, и он несет ответственность и за кадры, и за достижения учащихся, за место в рейтинге, еще и за взаимоотношения с родителями. Родители московские жаловаться умеют. Ответственность руководителя — конфликт снять. Поэтому директора очень тщательно взвешивают кандидатов, которые могли бы работать».

Ну а те, кто устал от нагрузки, ищут место в частных школах. Там требования еще жестче, но и зарплаты ниже, чем в государственных, замечает председатель совета директоров московского отделения Ассоциации некоммерческих образовательных организаций, директор частной школы «Карьера» Карина Чернякова:

«Московский учитель должен многое знать, активно внедрять искусственный интеллект. Бегут сначала из государственных школ в негосударственные, потом бегут наоборот, потому что не готовы работать в таком режиме».

Но если посмотреть на открытые вакансии на hh.ru, ГБОУ 1542 предлагает учителю биологии 270 тыс. руб., частная школа «Алгоритм», например, сейчас ищет преподавателя английского с зарплатой от 120 тыс. руб., а бюджетное учреждение — ГБОУ школа № 1584 — приглашает учителя биологии в профильный класс за 170 тыс. руб., это уже с вычетом НДФЛ.