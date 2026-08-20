Euractiv рассказал об истощении запасов рыбы в Балтийском море

Запасы рыбы — от сельди до трески — в Балтийском море резко сократились в последние годы, пишет Euractiv. По данным издания,это происходит из-за экологической ситуации в акватории: Балтика заслужила репутацию одного из самых загрязненных морей в мире.

По данным экологического фонда Baltic Waters, в начале 2020-х годов сельди в Балтийском море стало на 50-80% меньше, чем в 1990-х годах. Опрошенные Euractiv эксперты объясняют это сокращением количества кислорода на дне из-за цветения водорослей. Последнее, в свою очередь, происходит из-за слива сточных вод с ферм и из городов. На истощение ресурсов также влияет промышленный рыбный промысел.

В июне Еврокомиссия впервые заявила о планах ввести полный запрет на поставки некоторых видов российской рыбы в новом пакете санкций против РФ. Однако ограничения в 21-й пакет не вошли. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объяснила это тем, что рыба «имеет геополитическое значение». За июнь поставки российской рыбы в страны Евросоюза выросли в стоимостном выражении в 1,7 раза по сравнению с маем и составили €74,9 млн.