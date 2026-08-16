Россия за июнь почти вдвое увеличила объемы поставок рыбы в Евросоюз

Поставки российской рыбы в страны Евросоюза за июнь 2026 года выросли в стоимостном выражении в 1,7 раза по сравнению с маем и составили €74,9 млн. Показатель максимальный месячный с ноября 2024 года. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные Евростата.

Основной объем экспорта пришелся на филе и мясо рыбы. Показатель вырос в 1,8 раза — до €60,6 млн. По большей части это было филе минтая и трески. Мороженной рыбы Евросоюз закупил на €10,8 млн, а приготовленной — на €3,2 млн. Эти показатели в июне выросли на 7% и 130% соответственно.

Больше всего российской рыбы закупили Германия (€42,3 млн), Франция (€14,4 млн), Нидерланды (€8,4 млн), Польша (€4,4 млн) и Дания (€2,6 млн). При этом за первое полугодие экспорт в ЕС снизился на 8% — до €352,2 млн.

Еврокомиссия предлагала ввести запрет на ввоз российской трески в Евросоюз в рамках 21-го пакета санкций. Меры, однако, были исключены из-за отсутствия консенсуса между странами ЕС. Против запрета выступили, в частности, Германия, Польша и Португалия. Отдельные страны ввели ограничения в одностороннем порядке.