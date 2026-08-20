Выдача автокредитов за год в Новосибирской области выросла на 24%
Жители Новосибирской области оформили в банках более 9,2 тыс. автокредитов на общую сумму 14,6 млрд руб. за первые семь месяцев 2026 года. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ
По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество выданных займов на покупку автомобиля выросло на 32%, а их суммарный объем увеличился на 24%. Однако в сравнении с докризисным уровнем 2024 года рынок демонстрирует снижение: количество кредитов оказалось меньше на 37%, а их объем — на 35%.
Пик автокредитования в 2026 году пришелся на июнь, когда было выдано 1,5 тыс. автокредитов на 2,5 млрд руб. Самые низкие темпы кредитования в сегменте фиксировались в январе. Тогда было выдано 926 кредитов на 1,3 млрд руб.
Средний размер автокредита с начала 2026 года вырос с 1,5 млн руб. до 1,6 млн руб. В годовом отношении средний размер автокредита возрос почти на 171,5 тыс. руб. Средний срок автокредита в июле составил 76 месяцев и вырос за год на 6 месяцев.