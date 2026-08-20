Выдача автокредитов за год в Новосибирской области выросла на 24%

Жители Новосибирской области оформили в банках более 9,2 тыс. автокредитов на общую сумму 14,6 млрд руб. за первые семь месяцев 2026 года. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество выданных займов на покупку автомобиля выросло на 32%, а их суммарный объем увеличился на 24%. Однако в сравнении с докризисным уровнем 2024 года рынок демонстрирует снижение: количество кредитов оказалось меньше на 37%, а их объем — на 35%.

Пик автокредитования в 2026 году пришелся на июнь, когда было выдано 1,5 тыс. автокредитов на 2,5 млрд руб. Самые низкие темпы кредитования в сегменте фиксировались в январе. Тогда было выдано 926 кредитов на 1,3 млрд руб.

Средний размер автокредита с начала 2026 года вырос с 1,5 млн руб. до 1,6 млн руб. В годовом отношении средний размер автокредита возрос почти на 171,5 тыс. руб. Средний срок автокредита в июле составил 76 месяцев и вырос за год на 6 месяцев.

Лолита Белова