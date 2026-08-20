Зарубежные СМИ: Почему госдолг США превысил $40 трлн?

Госдолг США впервые в истории превысил $40 трлн. Об этом отчитался американский Минфин. Причем последний $1 трлн прибавился всего за пять месяцев, а за последние 10 лет долговое бремя удвоилось. В мае власти сообщали, что показатель впервые со времен Второй мировой войны превысил размер экономики всей страны. На этом фоне Минфин все активнее вмешивается в работу рынка, отмечают СМИ. Но у экспертов это вызывает только скепсис. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Cedeno / Reuters Фото: Ken Cedeno / Reuters

Главная проблема, как отмечает CNN, даже не в самой сумме госдолга, а в том, как быстро он растет в относительно благополучной экономической ситуации. Федеральные расходы стабильно превышают доходы: старение населения увеличивает траты на социальные и медицинские программы, а налоговые послабления расширяют дефицит. Одновременно растет и стоимость обслуживания долга. Из-за высоких ставок процентные выплаты превысят $1 трлн в год — это сопоставимо с крупнейшими социальными статьями бюджета. CNN рисует замкнутый круг: чем больше долг, тем дороже его обслуживать, а эти расходы сами по себе требуют новых заимствований. Эффект распространяется на всю экономику – дорожают ипотека, автокредиты и займы для бизнеса, что сдерживает потребление и инвестиции.

Reuters подчеркивает, что долг США удвоился меньше чем за 10 лет с примерно $20 трлн в начале первого президентского срока Трампа. На этом фоне министр финансов Скотт Бессент все активнее вмешивается в работу рынков. После того как доходность 30-летних гособлигаций накануне достигла рекордных значений за почти два десятилетия, Минфин неожиданно удвоил объем обратного выкупа длинных бумаг почти до $4 млрд за операцию. Мера сразу немного снизила ставки, но аналитики считают, что она не уменьшит ни дефицит, ни сам госдолг. Казначейству все равно придется выпускать новые бумаги для финансирования расходов.

The New York Times связывает нынешнее ухудшение бюджетной ситуации сразу с несколькими решениями администрации Трампа. В этом году США могут занять еще $2 трлн: расходы увеличивает война с Ираном, а решение Верховного суда по части тарифов заставило правительство вернуть компаниям 160 миллиардов уже собранных пошлин. Кроме того, боевые действия поддерживают высокие цены на энергоносители и тормозят экономический рост. Бессент признает, что дефицит пока движется не в ту сторону, хотя по-прежнему обещает сократить его примерно с 6% до 3% ВВП к 2028 году.

Издание при этом подчеркивает, что полноценного долгового кризиса в США пока нет. Покупатели американских облигаций все еще готовы приобретать новые бумаги с более высокой доходностью. При настоящем кризисе рост ставок, наоборот, отпугнул бы инвесторов. Бессент сделал доходности длинных облигаций одним из показателей собственной успешности, поскольку от них напрямую зависит доступность ипотеки и кредитов для бизнеса. Но аналитики оценивают выкуп довольно скептически: дополнительные 2 миллиарда долларов за операцию не смогут надолго изменить тенденцию на рынке Treasuries объемом около $32 трлн. Минфин может сглаживать последствия долговой проблемы, но устранить ее без сокращения дефицита такая политика не способна, заключает газета.