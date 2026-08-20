Соперничество Китая и Индии за российскую нефть грозит Азии дефицитом топлива
Reuters: Китай усилил соперничество с Индией за российскую нефть
Китай нарастил импорт российской нефти из-за перебоев с поставками сырья из Ирана. Это влияет на рынок Индии, который может не получить достаточного объема нефти, что создаст угрозу дефицита топлива на азиатском рынке, пишет Reuters.
Раньше Китай закупал российскую нефть преимущественно в восточных портах России (марки ESPO), однако в августе страна нарастила импорт марки Urals из европейских портов до 31%. Еще чуть менее 1 млн баррелей в сутки (б/c) поступает в КНР по трубопроводам.
При этом общий объем импорта российской нефти в Индию в августе сократился до 1,87 млн б/c, что ниже показателей июля (2,79 млн б/c) и июня (2,73 млн б/c). Закупки из европейских портов России в августе упали на 30%, до 1,82 млн б/c. Это создает угрозу для всего азиатского рынка, поскольку Индия является крупнейшим экспортером дизельного топлива и бензина. Общий импорт сырой нефти в Индию в августе составил 4,17 млн б/c, что стало самым низким показателем с начала конфликта на Ближнем Востоке.
По мнению опрошенных «Ъ» экспертов, Китай продолжит наращивать свою долю, однако Индия останется крупным покупателем. Также в августе продолжат расширяться дисконты на Urals в условиях восстановления предложения ближневосточной нефти и снижения мировых цен.
Подробнее — в материале «Ъ» «Баррели потекли в Китай».
В первом полугодии 2026 года крупнейшим покупателем российской нефти Urals, Siberian Light и смеси КТК стала Индия, при этом поставки в страну выросли на 3 млн тонн, до 44,4 млн тонн. В то же время Китай увеличил закупки российской нефти на 92% год к году, до 7,04 млн тонн, что эксперты связывают с перенаправлением партий, ранее предназначавшихся для индийского рынка, в первом квартале 2026 года.
В феврале 2026 года китайские нефтеперерабатывающие заводы активно скупали российскую нефть, в то время как Индия сокращала импорт, что привело к увеличению поставок российской нефти в порты КНР до 2,09 млн баррелей в сутки. Этот рост компенсировал снижение поставок в Индию, где в последние месяцы объемы оставались на уровне 1,2 млн баррелей в сутки, тогда как в ноябре 2025 года они составляли 1,78 млн, а в июне 2025 года достигали 2 млн баррелей.
Президент Владимир Путин в мае 2026 года заявил о готовности России продолжать бесперебойные поставки нефти и СПГ на быстрорастущий китайский рынок, отметив, что за первый квартал 2026 года поставки нефти в Китай выросли на 35%, до 31 млн тонн. Индия значительно нарастила закупки российской нефти после начала конфликта на Ближнем Востоке, удвоив долю российской нефти в импорте до почти 50% к июню 2026 года, тогда как до конфликта этот показатель в среднем составлял лишь 23%.