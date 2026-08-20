Соперничество Китая и Индии за российскую нефть грозит Азии дефицитом топлива

Китай нарастил импорт российской нефти из-за перебоев с поставками сырья из Ирана. Это влияет на рынок Индии, который может не получить достаточного объема нефти, что создаст угрозу дефицита топлива на азиатском рынке, пишет Reuters.

Раньше Китай закупал российскую нефть преимущественно в восточных портах России (марки ESPO), однако в августе страна нарастила импорт марки Urals из европейских портов до 31%. Еще чуть менее 1 млн баррелей в сутки (б/c) поступает в КНР по трубопроводам.

При этом общий объем импорта российской нефти в Индию в августе сократился до 1,87 млн б/c, что ниже показателей июля (2,79 млн б/c) и июня (2,73 млн б/c). Закупки из европейских портов России в августе упали на 30%, до 1,82 млн б/c. Это создает угрозу для всего азиатского рынка, поскольку Индия является крупнейшим экспортером дизельного топлива и бензина. Общий импорт сырой нефти в Индию в августе составил 4,17 млн б/c, что стало самым низким показателем с начала конфликта на Ближнем Востоке.

По мнению опрошенных «Ъ» экспертов, Китай продолжит наращивать свою долю, однако Индия останется крупным покупателем. Также в августе продолжат расширяться дисконты на Urals в условиях восстановления предложения ближневосточной нефти и снижения мировых цен.

Подробнее — в материале «Ъ» «Баррели потекли в Китай».