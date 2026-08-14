Баррели потекли в Китай

Морской экспорт нефти из РФ в западном направлении в первом полугодии вырос за счет Китая, резко нарастившего импорт. Крупнейшим покупателем остается Индия, но ее доля упала, тогда как Китай увеличил закупки почти вдвое, перетянув часть предназначенных для Индии объемов. По мнению экспертов, Китай продолжит наращивать свою долю. Вместе с тем продолжается рост дисконта Urals к корзине североморских и американского сортов, который достиг $25 за баррель и, по оценкам экспертов, продолжит расти в условиях восстановления предложения ближневосточной нефти и снижения мировых цен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В первом полугодии, следует из отчета Argus, морские и трубопроводные поставки смесей Urals и Kebco выросли на 177 тыс. баррелей в стуки (б/с), до 2,2 млн б/с, или 56,3 млн тонн, в первую очередь за счет отгрузок из Приморска и Новороссийска. В частности, российские поставщики увеличили экспорт нефти из западных портов в страны Азии. Крупнейшим покупателем Urals, Siberian Light, арктических сортов и смеси КТК стала Индия, сообщает Argus. Поставки в страну выросли на 3 млн тонн, до 44,4 млн тонн, хотя доля страны в отгрузках при этом снизилась с 76% до 70%. При этом наибольший прирост импорта российской нефти пришелся на Китай, который увеличил закупки на 92% год к году, до 7,04 млн тонн. Рост объемов, отмечают эксперты, обеспечен за счет перенаправления партий, предназначавшихся для индийского рынка, в первом квартале. Согласно обзору, экспорт российского сырья в порты Средиземного и Черного морей сократился на 14,4%, до 6,35 млн тонн. Основной причиной снижения аналитики называют падение поставок сортов Urals, Siberian Light и смеси КТК в Турцию на 45,4%, до 4,05 млн тонн.

Директор по внешним коммуникациям NEFT Research Дмитрий Прокофьев говорит, что китайские НПЗ активно закупают нефть из РФ, замещая ближневосточные поставки, нарушенные конфликтом в регионе. При этом индийский спрос остается высоким, но переработчики стали более требовательными к ценам. Кроме того, на фоне возобновившегося санкционного давления часть грузов идет через Сингапур — экспорт туда в июле вырос на 112%. Скорее всего, Китай продолжит наращивать долю, но Индия останется крупным покупателем, полагает он.

Для РФ оптимально сохранять баланс между двумя крупнейшими покупателями, что позволяет получить максимальную выгоду, говорит портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Дмитрий Скрябин. Итоги полугодия, по его оценке, хорошие, учитывая положительные темпы роста в физическом выражении и работу в более жестких по сравнению с годом ранее санкционных условиях. Однако, считает эксперт, большая часть позитивного эффекта для российских экспортеров обусловлена конфликтом на Ближнем Востоке.

В то же время в начале августа экспортные поставки Urals из портов Северо-Западного и Азово-Черноморского бассейнов снизились к уровню начала июля, как и поставки смеси ВСТО с Дальнего Востока, свидетельствуют данные Argus. Наибольшая доля поставок Urals из портов Балтики за первую неделю августа пришлась на Индию, хотя такие отгрузки сократились к первой неделе июля, по данным Vortexa и Kpler, на 410 тыс. тонн, до 584 тыс. тонн. Экспорт сорта в Китай уменьшился на 115 тыс. тонн, до 100 тыс. тонн, а в Турцию сократился вдвое, до 104 тыс. тонн. Суммарные отгрузки Urals, Kebco и Siberian Light упали на 164 тыс., до 880 тыс. тонн, также главным образом за счет Индии, смеси ВСТО из Козьмино — на 124 тыс., до 919 тыс. тонн.

При этом продолжается рост дисконта Urals к Dated Brents. Так, сообщает Argus, стоимость Urals в балтийских портах по итогам недели 1–7 августа снизилась на $0,8 за баррель к Североморскому датированному, до скидки $24,85 за баррель (FOB Приморск / Усть-Луга), в Новороссийске для партий по 140 тыс. тонн — на $0,65, до скидки $25,05 за баррель. Причина — удорожание фрахта и ослабление спроса на сорт в Индии.

В августе дисконты на Urals продолжат расширяться, говорит Дмитрий Прокофьев. Эту тенденцию он связывает со снижением мировых цен на нефть и ростом предложения из стран Персидского залива после разблокировки Ормузского пролива.

Ольга Озембловская