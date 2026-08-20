За неделю в Воронежской области подешевели все виды топлива

За неделю с 10 по 17 августа в Воронежской области снизились средние цены на все виды автомобильного топлива. Сильнее всего подешевел бензин марки АИ-95, меньше всего — АИ-98 и выше. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Так, цены на бензин марки АИ-95 сократились с 87,25 до 84,72 руб. за литр — на 2,9%. Дизельное топливо подешевело на 2,02%: с 86,02 до 84,28 руб. Бензин марки АИ-92 потерял в цене 1,91% (с 79,41 до 77,89 руб.), АИ-98 и выше — 0,05% (с 110,77 до 110,71 руб.).

Несмотря на снижение, Воронежская область сохраняет одни из самых высоких цен на бензин в Черноземье — 82,56 руб. Ее опережает только Тамбовская область (82,73 руб.). Дешевый бензин в макрорегионе продают в Орловской области — в среднем 69,26 руб. за литр. В Белгородской области литр топлива стоит 71,35 руб., в Липецкой — 75,19 руб., в Курской — 78,82 руб. Средняя цена по Центральному федеральному округу составляет 75,14 руб., по России — 76,38 руб.

О том, как в макрорегионе возвращают ограничения из-за дефицита бензина, читайте в публикации «Ъ-Черноземье».

Мария Свиридова