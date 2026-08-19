Самый дешевый в Черноземье бензин продают в Орловской области

По данным Росстата, в Орловской области автомобильный бензин продается по самым низким ценам в Черноземье. В период с 11 по 17 августа средняя стоимость одного литра топлива (с учетом всех марок) составила в регионе 69,26 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Для сравнения — цены за литр бензина в других областях макрорегиона, Центральном федеральном округе (ЦФО) и средняя стоимость топлива по стране:

Белгородская область — 71,35 руб.;

Липецкая область — 75,19 руб.;

Курская область — 78,82 руб.;

Воронежская область — 82,56 руб.;

Тамбовская область — 82,73 руб.;

ЦФО — 75,14 руб.;

РФ — 76,38 руб.

Литр бензина марки АИ-92 в Орловской области на прошлой неделе отдавали в среднем за 66,14 руб. За АИ-95 на АЗС просили 71,48 руб., а за марки АИ-98 и выше — 99,49 руб. Дизельное топливо в среднем стоило 76,61 руб. за литр.

По сравнению с предыдущей семидневкой цена за литр АИ-92 прибавила в Орловской области 0,09 руб., АИ-95 — 0,04 руб., АИ-98 и выше — 1,26 руб., а стоимость дизеля осталась на том же уровне.

Единственным регионом на территории ЦФО, где средняя цена за литр автомобильного бензина была ниже, оказалась Ярославская область. Там этот показатель составил 66,58 руб.

«Ъ-Черноземье» ранее рассказывал, что глава Орловской области Андрей Клычков 14 августа опубликовал в своем канале в мессенджере «Макс» сообщение, в котором несколько раз подчеркнул, что в регионе нет дефицита топлива. Так губернатор отреагировал на информацию из «некоторых региональных СМИ и пабликов в социальных сетях», где сообщалось об очередях автомобилей на АЗС. По словам господина Клычкова, очереди на орловских заправках в тот день были связаны исключительно с объявлением ракетной опасности.

Денис Данилов