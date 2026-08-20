Офис Нетаньяху опроверг сообщения о согласии на ввод международных сил в Газу

Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не подтвердила информацию о том, что власти страны одобрили ввод международных сил в сектор Газа. Израиль настаивает, что сначала нужно добиться разоружения палестинской группировки «Хамас».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ronen Zvulun / Reuters Фото: Ronen Zvulun / Reuters

«Вопреки сообщениям (СМИ.— "Ъ"), политическое руководство не одобрило ввод международных сил в сектор Газа. Израиль ясно дал понять, что никакого восстановления в секторе не будет до полного разоружения "Хамаса"»,— указано в пресс-релизе канцелярии.

О том, что США и Израиль пришли к компромиссу по плану демилитаризации Газы, на этой неделе сообщило издание «Исраэль хайом». Как заявил неназванный израильский правительственный источник, достигнута договоренность, что «Хамас» «передаст свое оружие для уничтожения под руководством генерал-майора Джаспера Джефферса». Генерал Джефферс назначен главой Международных сил стабилизации — многонациональных миротворческих сил под эгидой ООН, которые будут отвечать за обеспечение безопасности и демилитаризацию, подготовку новой палестинской полиции и восстановление сектора Газа.

Подробности — в материале «Ъ» «ЦАХАЛу разрешили задержаться».