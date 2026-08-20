Офис Нетаньяху опроверг сообщения о согласии на ввод международных сил в Газу
Канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не подтвердила информацию о том, что власти страны одобрили ввод международных сил в сектор Газа. Израиль настаивает, что сначала нужно добиться разоружения палестинской группировки «Хамас».
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«Вопреки сообщениям (СМИ.— "Ъ"), политическое руководство не одобрило ввод международных сил в сектор Газа. Израиль ясно дал понять, что никакого восстановления в секторе не будет до полного разоружения "Хамаса"»,— указано в пресс-релизе канцелярии.
О том, что США и Израиль пришли к компромиссу по плану демилитаризации Газы, на этой неделе сообщило издание «Исраэль хайом». Как заявил неназванный израильский правительственный источник, достигнута договоренность, что «Хамас» «передаст свое оружие для уничтожения под руководством генерал-майора Джаспера Джефферса». Генерал Джефферс назначен главой Международных сил стабилизации — многонациональных миротворческих сил под эгидой ООН, которые будут отвечать за обеспечение безопасности и демилитаризацию, подготовку новой палестинской полиции и восстановление сектора Газа.
Подробности — в материале «Ъ» «ЦАХАЛу разрешили задержаться».
17 августа 2026 года в ходе визита Джареда Кушнера в Израиль были достигнуты договоренности с премьер-министром Биньямином Нетаньяху о механизме предотвращения конфликтов, который позволит отслеживать нарушения режима прекращения огня, угрожающие израильским военнослужащим. Этот механизм, в котором будет задействован в том числе Египет, позволит передавать предупреждения «Хамасу», если израильтяне зафиксируют потенциальную угрозу. США и Израиль также согласовали детали плана разоружения группировки «Хамас», согласно которому части Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) останутся в секторе Газа до полного разоружения «Хамаса».
Процесс демилитаризации сектора Газа, согласно американскому плану, предусматривает, что «Хамас» сначала сдаст оружие палестинской гражданской администрации, которая затем передаст его Международным силам стабилизации (МСС). МСС, возглавляемые генерал-майором Джаспером Джефферсом, займутся уничтожением вооружения, обеспечением безопасности, демилитаризацией, подготовкой новой палестинской полиции и восстановлением сектора Газа. На встрече с Советом мира Биньямин Нетаньяху договорился о создании двух рабочих групп, одна из которых будет заниматься разоружением и демилитаризацией Газы, а другая — вопросами санитарии и водоснабжения.
Ранее, 26 июля 2026 года, военно-политический кабинет Израиля одобрил ввод в сектор Газа Международных сил стабилизации, предоставив им юридический иммунитет для действий в координации с ЦАХАЛ за пределами «желтой линии». Ввод войск МСС требует индивидуального одобрения премьер-министра, министра обороны и министра иностранных дел Израиля. При этом Израиль оставляет за собой право определять, какие страны могут направлять свои войска в Газу, допуская только те, с которыми у Израиля есть мирные соглашения и которые не действуют против Государства Израиль.