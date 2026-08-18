ЦАХАЛу разрешили задержаться

США и Израиль согласовали детали плана разоружения группировки «Хамас», который был ранее анонсирован президентом Дональдом Трампом. Во время визита в Израиль зять американского лидера Джаред Кушнер и премьер-министр Биньямин Нетаньяху условились, что части Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), дислоцированные в секторе Газа, останутся там до тех пор, пока не убедятся, что хамасовцы полностью сдали оружие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jonathan Ernst / Reuters Фото: Jonathan Ernst / Reuters

О том, что США и Израиль достигли компромисса по плану демилитаризации Газы, сообщили источники издания «Исраэль хайом». «Была договоренность, что вывода (частей ЦАХАЛа.— “Ъ”) не будет до тех пор, пока "Хамас" не разоружится,— заявил израильский правительственный источник, добавив, что следить за разоружением хамасовцев будет американское командование.— "Хамас" передаст свое оружие для уничтожения под руководством генерал-майора Джаспера Джефферса». Генерал Джефферс назначен главой Международных сил стабилизации (МСС) — многонациональных миротворческих сил под эгидой ООН, которые будут отвечать за обеспечение безопасности и демилитаризацию, подготовку новой палестинской полиции и восстановление сектора Газа. ЦАХАЛу будет предоставлена свобода действий для устранения угроз со стороны «Хамаса», добавил собеседник «Исраэль хайом».

Договоренности были достигнуты во время визита в Израиль Джареда Кушнера 17 августа. В ходе переговоров с Биньямином Нетаньяху представитель президента США рассказал, что процесс демилитаризации Газы, согласно американскому плану, будет работать следующим образом: сначала «Хамас» сдаст свое оружие палестинской гражданской администрации, а та передаст его МСС, которые и уничтожат это вооружение.

По словам американского чиновника, собеседника издания Axios, Джаред Кушнер и Биньямин Нетаньяху также договорились о механизме предотвращения конфликтов, который позволит отслеживать нарушения режима прекращения огня, угрожающие израильским военнослужащим, и тем самым предотвращать эскалацию.

По словам источника, в этом механизме будет задействован в том числе Египет. «Если израильтяне увидят, что "Хамас" предпринимает действия, которые могут представлять собой потенциальную угрозу, они сообщат об этом через механизм деконфликтации, и его кураторы донесут предупреждение до "Хамаса". Так "Хамас" будет знать, что мы за ним следим»,— сказал источник Axios.

В эфире Fox News Джаред Кушнер заявил, что в процессе разоружения «Хамаса» можно существенно продвинуться уже в течение ближайшего месяца: в ближайшее время начнется сдача оружия и, возможно, уничтожение части подземных тоннелей. «Для Израиля, на наш взгляд, это беспроигрышная ситуация»,— подчеркнул представитель Дональда Трампа. По его словам, либо хамасовцы добровольно приступят к разоружению «в течение следующих 60–90 дней», либо израильская сторона получит «гораздо большую поддержку от США и других государств, чтобы завершить начатое дело надлежащим образом», то есть чтобы продолжить военную операцию на территории Газы.

Визит господина Кушнера в Израиль состоялся после того, как израильское руководство по сути отвергло план по демилитаризации Газы. Выступая 9 августа на еженедельном заседании правительства, Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не выведет войска из Газы, пока «Хамас» не сложит оружие. Он подчеркнул, что имеет в виду как тяжелое вооружение, так и стрелковое оружие, потому что в соглашении о демилитаризации Газы, как сообщали американские СМИ, этот вопрос детально не прописан.

Перед поездкой в Израиль Джаред Кушнер посетил Египет, чтобы провести консультации с делегацией «Хамаса», а также с международными посредниками — представителями Катара, Турции и Египта.

В ходе этих контактов переговорщики группировки заявили американской делегации о своей готовности принять план действий, предложенный США и Советом мира. Отдельно они выразили намерение преобразовать группировку в политическую партию. В ответ господин Кушнер заявил, что администрация президента США пока требует полной демилитаризации сектора Газа, дав понять, что о дальнейших планах говорить еще рано.

«Разногласия с израильтянами не так уж велики,— пояснил изданию Axios высокопоставленный американский чиновник, комментируя турне господина Кушнера.— Никто из нас не рассчитывает на доверие (Израиля.— “Ъ”) к "Хамасу". Но мы считаем, что можем начать предпринимать конкретные шаги». Если хамасовцы начнут передавать оружие, это «будет первым признаком того, что все возможно», подчеркнул собеседник Axios.

США и Совет мира в течение ближайших недель начинают формировать контингент МСС, который должен будет войти в Газу. Первоначально в состав миротворческой миссии войдут войска из Уганды и Косово, а на более позднем этапе к ним присоединятся марокканские военнослужащие.

Нил Кербелов