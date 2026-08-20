Объявленный в розыск экс-директор «Красного якоря» избежал банкротства

Арбитражный суд Нижегородской области отказал межрайонной ИФНС №7 по Омской области в принятии иска о банкротстве бывшего директора завода «Красный Якорь», экс-председателя гордумы Нижнего Новгорода Дмитрия Барыкина. Спустя два дня после подачи иска задолженность была погашена, следует из определения суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Сумма долга составляла 3,18 млн руб. Определение суда в законную силу пока не вступило.

Как писал «Ъ-Приволжье», Дмитрий Барыкин заочно арестован по уголовному делу о мошенничестве в отношении ПАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» (ДНПП, г. Долгопрудный). Также его обвинили в отмывании денег либо иного имущества, полученных преступным путем.

Галина Шамберина