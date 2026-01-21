В СКР не комментируют дело заочно арестованного Дмитрия Барыкина

В Главном следственном управлении СК России по Московской области сообщили, что в интересах следствия не могут предоставить никакой информации по уголовному делу в отношении бывшего директора нижегородского завода «Красный Якорь» Дмитрия Барыкина. В прошлом году он был заочно арестован и объявлен в международный розыск по уголовному делу о мошенничестве в отношении ПАО «Долгопрудненское научно-производственное предприятие» (ДНПП, г. Долгопрудный).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Из судебных документов следует, что расследование, в котором соединили пять уголовных дел, началось еще в июне 2021 года. А в мае 2025 года следователь заочно предъявил обвинение уехавшему из России Дмитрию Барыкину по четырем эпизодам мошенничества в особо крупном размере. Дополнительно ему инкриминировали отмывание денежных средств либо иного имущества, полученных преступным путем.

Адвокат Дмитрия Барыкина утверждал, что его объявили в розыск незаконно — не уведомив о подозрении, до предъявления обвинения и зная, что директор уехал в служебную командировку. В связи с отъездом защита просила следователя СКР отсрочить явку Дмитрия Барыкина для предъявления обвинения. А решение о заочном аресте было мотивировано лишь тяжестью инкриминируемых статей, отмечал защитник. Он доказывал, что следствию известно фактическое местонахождение фигуранта, с ним есть постоянная телефонная связь, ведется переписка, и Дмитрий Барыкин направляет следствию необходимые документы и ходатайства.

О старом уголовном деле директор «Красного якоря» знал, и более трех лет не пытался куда-либо сбежать, исправно являясь по вызову следователя. Адвокат говорил, что управленец по возвращению из командировки готов сдать свой загранпаспорт и загладить причиненный ДНПП ущерб, если потерпевшее предприятие согласится принять от него деньги.

Однако Мосгорсуд доводы защиты не убедили, решения о розыске и заочном аресте Дмитрия Барыкина были оставлены в силе. Поэтому из командировки он не вернулся и сейчас проживает за рубежом. В ДНПП отказались от комментариев о том, каким образом директор нижегородского завода их обманул и какой ущерб нанес оборонному предприятию.

Иван Сергеев