Российское подразделение датского производителя каменной ваты ООО «Роквул» проведет ребрендинг товаров, рассказали “Ъ” в самой компании. Изделия для тепло- и звукоизоляции сменят название с «Роквул» на «Р-Вул», акустические и потолочные стеновые панели получат название «Р-Звук» вместо «Рокфон», а субстраты для растениеводства будут выпускаться под брендом «Р-Грунт» вместо «Гродан». Название компании при этом останется прежним.

Временный управляющий ООО «Роквул» Тимур Амиров уверен, что переход на русский язык усилит продвижение продукции на российском рынке и откроет новые возможности для экспорта, в частности, в страны ЕАЭС.

Rockwool работает на российском рынке с 1999 года, когда был открыт завод в Подмосковье. Позже компания запустила производство на площадках в Ленинградской и Челябинской областях и Татарстане. По данным СПАРК, ООО «Роквул» на 100% принадлежит датской Rockwool A/S. 31 декабря 2025 года приказом президента РФ Владимира Путина в компании было введено временное управление — АО «Развитие строительных активов» (его бенефициары не раскрываются). Выручка ООО «Роквул» в 2025 году снизилась на 19% год к году, до 25,6 млрд руб., чистый убыток составил 979,5 млн руб. против чистой прибыли в 9,3 млрд руб. годом ранее.

Недавно российская компания инициировала судебное разбирательство с датским акционером. ООО «Роквул» пытается через российский арбитражный суд взыскать с Rockwool A/S задолженность в размере 8,6 млрд руб., которую расценивает как вывод средств за рубеж (см. “Ъ” от 13 августа).

Дарья Андрианова