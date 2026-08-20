«Роквул» проведет ребрендинг товаров
Российское подразделение датского производителя каменной ваты ООО «Роквул» проведет ребрендинг товаров, рассказали “Ъ” в самой компании. Изделия для тепло- и звукоизоляции сменят название с «Роквул» на «Р-Вул», акустические и потолочные стеновые панели получат название «Р-Звук» вместо «Рокфон», а субстраты для растениеводства будут выпускаться под брендом «Р-Грунт» вместо «Гродан». Название компании при этом останется прежним.
Временный управляющий ООО «Роквул» Тимур Амиров уверен, что переход на русский язык усилит продвижение продукции на российском рынке и откроет новые возможности для экспорта, в частности, в страны ЕАЭС.
Rockwool работает на российском рынке с 1999 года, когда был открыт завод в Подмосковье. Позже компания запустила производство на площадках в Ленинградской и Челябинской областях и Татарстане. По данным СПАРК, ООО «Роквул» на 100% принадлежит датской Rockwool A/S. 31 декабря 2025 года приказом президента РФ Владимира Путина в компании было введено временное управление — АО «Развитие строительных активов» (его бенефициары не раскрываются). Выручка ООО «Роквул» в 2025 году снизилась на 19% год к году, до 25,6 млрд руб., чистый убыток составил 979,5 млн руб. против чистой прибыли в 9,3 млрд руб. годом ранее.
Недавно российская компания инициировала судебное разбирательство с датским акционером. ООО «Роквул» пытается через российский арбитражный суд взыскать с Rockwool A/S задолженность в размере 8,6 млрд руб., которую расценивает как вывод средств за рубеж (см. “Ъ” от 13 августа).
В конце 2025 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о передаче российских активов датской компании Rockwool и польско-американской CanPack под временное управление. Московское АО «Развитие строительных активов» получило 100% доли Rockwool A/S в ООО «Роквул» и 68% в ООО «Роквул-Волга». Акционеры и руководитель АО «Развитие строительных активов», зарегистрированного в сентябре 2025 года, не раскрываются.
Rockwool оценила потерю своих активов в России в 469 млн евро и назвала решение российских властей незаконным, пообещав использовать все юридические механизмы для защиты. В 2024 году выручка ООО «Роквул» составила 31,56 млрд рублей, чистая прибыль — 9,32 млрд рублей. По словам генерального директора Rockwool Йеса Мунка Хансена, в компании циркулировали слухи о том, что решение о передаче активов было связано с пожертвованиями на восстановление Украины.