На ватных долгах

Крупный производитель каменной ваты Rockwool начинает судебные разбирательства с материнской датской компанией. Российское подразделение пытается взыскать с нее задолженность 8,6 млрд руб., которую расценивает как вывод средств за рубеж. Юристы оценивают шансы на выигрыш в российском суде как высокие, но сомневаются в реальном исполнении решения датской стороной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Российское подразделение датского производителя каменной ваты Rockwool ООО «Роквул» направило иск в Арбитражный суд Подмосковья к материнской компании с требованием взыскать задолженность в размере 8,6 млрд руб. по договору займа, рассказали “Ъ” в российской компании. Из них 5 млрд руб.— основной долг, 3,04 млрд руб.— начисленные проценты и 557 млн руб.— неустойка. В головной компании холдинга не ответили на запрос “Ъ”.

Rockwool работает на российском рынке с 1999 года, когда был открыт завод в Подмосковье. Позже компания запустила производство на площадках в Ленинградской и Челябинской областях и Татарстане. По данным СПАРК, ООО «Роквул» на 100% принадлежит датской Rockwool A/S. 31 декабря 2025 года приказом президента РФ Владимира Путина в компании было введено временное управление — АО «Развитие строительных активов» (его бенефициары не раскрываются). Выручка ООО «Роквул» в 2025 году снизилась на 19% год к году, до 25,6 млрд руб., чистый убыток составил 979,5 млн руб. против чистой прибыли в 9,3 млрд руб. годом ранее.

В ООО «Роквул» говорят, что в конце 2020 года оно предоставило заем материнской компании, срок возврата которого неоднократно сдвигался, в последнем дополнительном соглашении — до ноября 2030 года. При этом обслуживание займа в виде выплаты процентов или поэтапного погашения долга не осуществлялось, уверяют там. По словам представителя компании, в 2025 году датчане несколько раз пытались получить разрешение правительственной комиссии РФ о зачете задолженности по займу в счет выплаты дивидендов, но получили отказ на фоне ранее предоставленного разрешения о выводе дивидендов из России на сумму около 3 млрд руб.

В январе 2026 года ООО «Роквул» потребовало досрочного погашения кредита, но датская компания заявила о невозможности исполнения обязательств из-за санкций.

Досудебная претензия не помогла решить вопрос, из-за чего был направлен иск в суд. В компании считают, что использование заемного финансирования в данном случае могло быть способом фактического вывода денежных средств в пользу иностранного акционера в обход установленного порядка выплаты дивидендов.

Шансы ООО «Роквул» на победу в российском суде выглядят довольными высокими, по крайней мере в части признания самого долга и процентов, считает управляющий партнер юридической компании «Процесс» Наталья Карташова. Ссылка датской структуры на санкции как на форс-мажор в российской судебной практике, как правило, не принимается, отмечает управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров. По его словам, суды исходят из того, что санкции не освобождают от денежного обязательства, а лишь могут осложнять его исполнение.

Практика по внутригрупповым займам, выданным российскими «дочками» иностранным материнским структурам, за последние годы сформировалась и в целом складывается в пользу российских истцов, констатирует господин Хантимиров. После ухода бизнеса из России не всегда остаются урегулированы внутригрупповые обязательства, в связи с чем развивается и практика споров между дочерними российскими и иностранными материнскими компаниями, подтверждает исполнительный директор УК «Помощь» Анна Ларина. Она приводит в пример банкротство российской «дочки» Google.

При этом победа в суде еще не означает, что российской компании удастся вернуть средства.

Добровольно датская компания, скорее всего, платить не будет из-за санкционного комплаенса в ЕС, а также потому, что российские судебные акты в Европе сейчас почти не исполняются, говорит Наталья Карташова. Реальный рычаг у российской стороны — это обращение взыскания на активы Rockwool в России, добавляет она.

Но в случае проигрыша истец может столкнуться с дополнительными налоговыми обязательствами, предупреждает Анна Ларина. Налоговые органы квалифицируют сумму невозвращенного долга как иной безвозмездный доход иностранной организации от источника в РФ, которому и начислят налог, поясняет она.

Дарья Андрианова