«СтройПроектСервис»: развитие производственной базы и собственных проектов

Иркутск остается одним из промышленных центров Восточной Сибири, где формируются подрядные организации федерального уровня. К их числу относится «СтройПроектСервис».

Фото: Предоставлено пресс-службой СтройПроектСервис

За 18 лет предприятие стало заметным участником строительного рынка в промышленном секторе. Сегодня компания объединяет более 10 тысяч специалистов из России и стран ближнего зарубежья, развивает собственное производство и одновременно ведет свыше 25 промышленных объектов — от Республики Башкортостан до Крайнего Севера.

География и профиль объектов

В портфеле компании — резервуарные парки в Заполярье, нефтеперекачивающие станции в Якутии, дороги в Бодайбо, горно-обогатительные фабрики, комбинаты по переработке природных ископаемых и заводы по переработке природного газа.

Работа в таких условиях предъявляет специфические требования: вечная мерзлота, короткий строительный сезон, удаленность от инфраструктуры. Накопленный за годы опыт позволяет предприятию вести проекты в разных климатических и географических условиях.

Среди заказчиков — компании нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической и транспортной отраслей.

Фото: Предоставлено пресс-службой СтройПроектСервис

Собственные инвестиционные проекты

Наряду с подрядной деятельностью компания развивает собственные инвестиционные проекты. Один из них — гостиничный комплекс «Харлахта» в Байкальске, на горе «Соболиная», в особой экономической зоне «Ворота Байкала». Проект находится на стыке строительства и туризма.

Расширение производственных мощностей

В Иркутске развивается третья производственная площадка предприятия — «Боково-2» площадью 70 гектаров. Задача — увеличить выпуск модульных зданий, металлоконструкций и комплектующих для промышленных объектов.

Такой подход позволяет контролировать все этапы и качество создания продукции. Основой для направления стали действующие производства — промбаза «Боково» и индустриальный парк «Жилкино».

Фото: Предоставлено пресс-службой СтройПроектСервис

Технопарк в Братске

Отдельное направление — проект в Братске на территории бывшего «Сибтепломаша». На месте заброшенных производственных корпусов создается технопарк площадью более 90 тысяч квадратных метров. Первый этап предусматривает создание порядка 150 рабочих мест и возвращение промышленной территории в экономический оборот.

Ресурсы предприятия

Сегодня «СтройПроектСервис» — это 10 000 специалистов, 2 000 единиц техники и стройплощадки в ряде регионов страны. Основным активом предприятия остается персонал, способный реализовывать задачи различного масштаба и сложности.

ООО «СтройПроектСервис» 664074, г. Иркутск, ул. Леси Украинки, д. 35 8 (3952) 48-60-01, office@sps38.pro

ООО «СтройПроектСервис»