Moderna привила инвесторам надежду

Акции Moderna взлетели на 160% после успешных испытаний вакцины от рака. Результаты тестов вызвали фурор среди инвесторов на бирже Nasdaq — стоимость ценных бумаг на пике поднималась выше $160. В компании Moderna заявили, что экспериментальная вакцина против меланомы показала снижение рецидивов заболевания. Биопрепарат может кардинально изменить подход к лечению рака — опрошенные “Ъ FM” медики-исследователи в этом не сомневаются. В чем инновационность вакцины? И когда она выйдет на рынок?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

Руководство Moderna нашло грамотных бизнес-партнеров, привлекло инвестиции и вывело компанию в лидеры рынка. Сотрудничество с немецкой корпорацией Merck привело к росту капитализации компании до $55 млрд. Ценные бумаги Moderna взлетели с $63 до $160. Это произошло сразу после публикации результатов тестов вакцины от меланомы.

Итоги исследований дали инвесторам надежду на появление эффективного метода лечения рака кожи. Колебания котировок Moderna трудно объяснить рационализмом акционеров, говорит партнер консалтинговой компании MсK Partners Сергей Ишков:

«Мы видели в последние несколько недель реакцию рынка на события, которую скорее можно воспринимать как эмоциональную, нежели основанную на здравом смысле. Биотех в какой-то момент ушел в тень, поскольку все внимание было приковано к ИИ. Сейчас мы наблюдаем очень похожую реакцию. Скачки на 150% в день и более, скорее всего, носят эмоциональный характер. Дальше инвесторы будут более взвешенно оценивать финансовые результаты компаний, и, вероятно, ажиотаж спадет.

При этом складывается ощущение, что рынок ищет новые драйверы роста помимо ИИ, который уже несколько лет доминирует в повестке».

Итоги тестов расцениваются как первое успешное позднее клиническое испытание онкологической терапии на основе мРНК. Это действительно прорыв в лечении рака, рассказал “Ъ FM” доктор медицинских наук, президент медицинско-исследовательской компании DiaPrep в Атланте Михаил Фаворов:

«Это вакцина, которую создают из раковых клеток конкретного человека. С помощью сложных молекулярно-биологических манипуляций их сопоставляют с нормальными клетками, выявляют белки, которые присутствуют только в раковых клетках, и на их основе создают препарат. Его вводят пациенту, после чего организм вырабатывает антитела против этих чужеродных белков. Затем антитела атакуют раковые клетки. Более тысячи пациентов прошли соответствующее лечение, и была подтверждена эффективность препарата».

Вакцина от Moderna позволит врачам выстраивать для каждого пациента персональный трек терапии, продолжает Михаил Фаворов:

«Появились доказательства высокой вероятности того, что этот подход будет работать. Поэтому переход к третьей фазе клинических исследований, после которой можно подавать препарат на регистрацию, вызвал резкую реакцию на бирже.

При этом это не препарат, который можно купить в аптеке и назначить пациенту: он создается индивидуально для каждого человека».

Вакцина от меланомы может привести к новой эпохе в лечении плотных опухолей, заявила Reuters генеральный директор Института иммунотерапии рака имени Паркера Карен Кнудсен. Впрочем, излишний оптимизм здесь неуместен, полагает врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин:

«По некоторым видам опухолей, например глиобластоме и меланоме, вакцины на определенном этапе показывали очень хорошие результаты. Но затем выяснялось, что ситуация не настолько оптимистична, как казалось первоначально».

Дополнительным катализатором роста акций стало недавнее одобрение сезонной вакцины против гриппа от Moderna для взрослых старше 50 лет. В общем, у компании прекрасные перспективы. По крайней мере, так считают аналитики Goldman Sachs, Citi и UBS, которые уже повысили свои целевые цены по акциям Moderna.

Леонид Пастернак