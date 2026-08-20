Суд отказал АО «Решетнев» в иске на 842 млн рублей к НЦПЭ

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал красноярскому АО «Решетнев» в иске к АО «Научный центр прикладной электродинамики» (НЦПЭ). Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел. Рассмотрение проходило в закрытом судебном заседании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Требования о взыскании неустойки в размере 842,9 млн руб. отклонены судом полностью. Исковое заявление было подано в сентябре 2025 года. Третьим лицом по делу привлечено Министерство обороны РФ.

АО «Информационные спутниковые системы имени академика М. Ф. Решетнева» — ключевой российский разработчик и производитель спутников связи, навигации, геодезии и научных миссий, входящий в госкорпорацию «Роскосмос». Компания, основанная в 1959 году в Железногорске Красноярского края, суммарно создала более 1300 космических аппаратов, включая элементы навигационной системы ГЛОНАСС.

АО «НЦПЭ» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2014 году и работает в сфере научных исследований и разработок в области естественных и технических наук. В частности, предприятие занимается проектированием антенных систем, развитием технологий радиоэлектроники, расчетами электромагнитной совместимости аппаратуры, а также моделированием того, как распространяются и рассеиваются радиоволны при взаимодействии со сложными техническими объектами.

Лолита Белова