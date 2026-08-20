РСПП предложил ввести налоговые отсрочки для пострадавших продавцов Wildberries
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) призвал принять меры по поддержке бизнесменов, которые понесли убытки из-за атак ВСУ на логистические центры Wildberries & Russ (РВБ). Предлагается в том числе ввести отсрочки по уплате налогов.
«Бизнесу необходимы понятные и быстро применимые меры, — заявил заместитель управляющего директора управления финансовой политики, развития секторов экономики и цифровой трансформации РСПП Роман Фадеев. — Налоговые отсрочки, льготное кредитование, возможность учитывать утраченные товары в составе убытков, а также решения по восстановлению логистики».
Меры поддержки предпринимателей обсудили на заседании комитета по цифровым платформам РСПП. Во встрече участвовали директор по стратегическому развитию РВБ, президенты Ассоциации цифровых платформ (АЦП) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Последняя также предлагала ввести прямые выплаты из федерального бюджета, мораторий на проверки бизнеса и другие меры поддержки. Предложение АКИТ направила председателю правительства Михаилу Мишустину.
14 августа 2026 года Ассоциация цифровых платформ (АЦП), в которую входят Wildberries, Ozon, «Яндекс», «Авито» и «Купер», направила председателю правительства Михаилу Мишустину свои предложения по поддержке предпринимателей, пострадавших от атак БПЛА на логистические центры маркетплейсов.
АЦП предложила ввести прямые выплаты из федерального бюджета, отсрочки или рассрочку по уплате налогов и других обязательных платежей как минимум на полгода, кредитные каникулы, а также временный мораторий на проверки. Кроме того, предлагается реструктуризация долгов, выдача льготных кредитов и создание системы страхования товаров при чрезвычайных ситуациях, часть страховки для малого и среднего бизнеса государство должно субсидировать.
Также 11 августа 2026 года власти Санкт-Петербурга заявили о разработке мер поддержки производителей и продавцов, пострадавших от происшествий на объектах Wildberries. Предприниматели смогут запросить перенос или разбивку авансового платежа по упрощенной системе налогообложения, если ущерб будет подтвержден.