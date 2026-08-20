РСПП предложил ввести налоговые отсрочки для пострадавших продавцов Wildberries

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) призвал принять меры по поддержке бизнесменов, которые понесли убытки из-за атак ВСУ на логистические центры Wildberries & Russ (РВБ). Предлагается в том числе ввести отсрочки по уплате налогов.

«Бизнесу необходимы понятные и быстро применимые меры, — заявил заместитель управляющего директора управления финансовой политики, развития секторов экономики и цифровой трансформации РСПП Роман Фадеев. — Налоговые отсрочки, льготное кредитование, возможность учитывать утраченные товары в составе убытков, а также решения по восстановлению логистики».

Меры поддержки предпринимателей обсудили на заседании комитета по цифровым платформам РСПП. Во встрече участвовали директор по стратегическому развитию РВБ, президенты Ассоциации цифровых платформ (АЦП) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Последняя также предлагала ввести прямые выплаты из федерального бюджета, мораторий на проверки бизнеса и другие меры поддержки. Предложение АКИТ направила председателю правительства Михаилу Мишустину.