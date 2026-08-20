Россияне Фефелова и Валов выиграли ритм-танец на этапе юниорского Гран-при ISU

Российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов лидируют после исполнения ритм-танца на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). Турнир проходит в китайском Сиане.

За свое выступление они получили 63,10 балла. Вторыми идут итальянцы Зои Бьянки и Даниэль Базиль, набравшие 57,96 балла. Тройку лучших замыкают американские спортсмены Аннелиз Стаперт и Максим Коротков, которые показали результат 56,90 балла. Произвольный танец дуэты представят 21 августа.

Марии Фефеловой 14 лет, Артему Валову — 17. Фигуристы являются победителями первенства России и финала Гран-при страны среди юниоров.

С сезона-2026/27 ISU допускает российских фигуристов к участию в международных турнирах в нейтральном статусе. На этапе Гран-при в Китае выступят одиночники София Дзепка и Лев Лазарев, а также спортивная пара Полина Шешелева и Егор Карнаухов.

Арнольд Кабанов