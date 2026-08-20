Новосибирское УФСБ пресекло незаконный канал миграции из ближнего зарубежья

В Новосибирской области пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы, состоявшей из местных жителей, организовавших канал незаконной миграции выходцев из ближнего зарубежья на территорию России. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ, сообщили в управлении ФСБ по Новосибирской области.

По данным следствия, незаконным бизнесом занимались четверо граждан России, двое из которых — уроженцы республик Центральной Азии. За денежное вознаграждение группа предоставляла иностранцам фиктивные миграционные документы. С начала 2026 года фигуранты дела легализовали свыше 200 иностранцев.

Участники криминальной схемы признали свою вину и сотрудничают со следствием. За совершение инкриминируемых преступлений им грозит до 10 лет лишения свободы.

Михаил Кичанов