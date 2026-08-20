ЛДПР отозвала кандидата в Госдуму в одномандатном округе в Новосибирской области

Руководство ЛДПР сняло с выборов одного из партийных кандидатов на выборах в Госдуму РФ в Новосибирской области. Это следует из решения областной избирательной комиссии от 20 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«Принято решение об аннулировании регистрации кандидата в депутаты Государственной думы Российской Федерации Бориса Захарова, выдвинутого ЛДПР по Центральному одномандатному избирательному округу №138, на основании решения высшего совета политической партии ЛДПР»,— говорится в сообщении избиркома.

В ГАС «Выборы» господин Захаров указан в качестве индивидуального предпринимателя. По данным сайта регионального отделения ЛДПР, он является учредителем и руководителем швейной компании Cloxy и членом рабочей группы при областном законодательном собрании по вопросам поддержки легкой промышленности и создания кластера швейных производств.

В округе №138 осталось девять кандидатов, выдвинутых политическими партиями. Они представляют «Единую Россию», КПРФ, «Новых людей», «Справедливую Россию», «Яблоко», «Родину», «Коммунистов России», «Зеленых» и Партию прямой демократии.

Валерий Лавский