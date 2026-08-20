Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен продлил контракт с Red Bull

Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен продлил контракт с Red Bull до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба команды «Формулы-1».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Darko Bandic / AP Фото: Darko Bandic / AP

«Макс остается с нами. Это фантастическая новость для всей команды, а также для ''Формулы-1'' и автоспорта в целом»,— говорится в заявлении команды. Сам Ферстаппен подчеркнул, что рад «продолжить сотрудничество, чтобы снова вернуться на вершину».

Нидерландец дебютировал за Red Bull в 2016 году. 28-летний Макс Ферстаппен четыре раза становился чемпионом мира (2021–2024). Кроме того, гонщик является рекордсменом «Формулы-1» по количеству побед в одном сезоне (19) и по числу выигранных подряд Гран-при (10). В текущем сезоне он со 109 очками после 11 этапов идет на шестом месте в личном зачете.

Предыдущий контракт Ферстаппена с командой был рассчитан до 2028 года, в нем была предусмотрена возможность досрочного расторжения. Газета Bild сообщала, что Red Bull планирует убрать этот пункт из соглашения. По данным источника, команда также была готова существенно повысить гонщику зарплату — по старому контракту он получал €65 млн в год.

Арнольд Кабанов