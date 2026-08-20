Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен продлил контракт с Red Bull
Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен продлил контракт с Red Bull до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба команды «Формулы-1».
Фото: Darko Bandic / AP
«Макс остается с нами. Это фантастическая новость для всей команды, а также для ''Формулы-1'' и автоспорта в целом»,— говорится в заявлении команды. Сам Ферстаппен подчеркнул, что рад «продолжить сотрудничество, чтобы снова вернуться на вершину».
Нидерландец дебютировал за Red Bull в 2016 году. 28-летний Макс Ферстаппен четыре раза становился чемпионом мира (2021–2024). Кроме того, гонщик является рекордсменом «Формулы-1» по количеству побед в одном сезоне (19) и по числу выигранных подряд Гран-при (10). В текущем сезоне он со 109 очками после 11 этапов идет на шестом месте в личном зачете.
Предыдущий контракт Ферстаппена с командой был рассчитан до 2028 года, в нем была предусмотрена возможность досрочного расторжения. Газета Bild сообщала, что Red Bull планирует убрать этот пункт из соглашения. По данным источника, команда также была готова существенно повысить гонщику зарплату — по старому контракту он получал €65 млн в год.
В июле 2025 года появлялись слухи о возможном переходе Макса Ферстаппена в команду Mercedes, о чем сообщали Sky Sports Italia и портал GP Blog. Тогда сам Ферстаппен опроверг эти слухи, заявив, что его намерением всегда было остаться в Red Bull. По информации СМИ, соглашение Ферстаппена с Red Bull до 2028 года предусматривало возможность досрочного расторжения, если он окажется ниже второго места в личном зачете к летнему перерыву или Red Bull не войдет в топ-3 Кубка конструкторов.
В июле 2026 года Red Bull вела переговоры с Ферстаппеном о новом контракте, желая продлить сотрудничество до 2029 года и убрать пункт о досрочном расторжении. По данным газеты Bild, команда была готова существенно повысить зарплату гонщика, которая на тот момент составляла €65 млн в год.
На сезон 2026 года Red Bull уже анонсировала, что напарником Макса Ферстаппена станет французский автогонщик Изак Аджар, который в сезоне 2025 года дебютировал в Racing Bulls — дочерней команде Red Bull.