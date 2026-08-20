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В Новгородской области после шторма восстановили электроснабжение 80% потребителей

Специалисты «Россетей Северо-Запада» восстановили электроснабжение для 80% потребителей, оставшихся без света из-за последствий циклона в Новгородской области.

«Россети Северо-Запад» восстановили свет в 290 населенных пунктах Новгородской области

«Россети Северо-Запад» восстановили свет в 290 населенных пунктах Новгородской области

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Россети Северо-Запад» восстановили свет в 290 населенных пунктах Новгородской области

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Электроснабжение уже восстановлено в 290 населенных пунктах. Работы продолжают 46 аварийно-восстановительных бригад, задействовано 48 единиц специальной техники.

Энергетики устраняют последствия циклона, сопровождавшегося сильным порывистым ветром. В Новгородском филиале «Россетей Северо-Запада» действует особый режим работы. Восстановительные работы продолжаются до полной ликвидации последствий непогоды.

Матвей Николаев

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