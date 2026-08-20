Платеж по ипотеке за новостройку в Москве составил 262 тысячи рублей

В июне средний ежемесячный платеж по ипотечному кредиту за квартиру в московской новостройке снизился до 262,5 тыс. руб., что составляет 67% от средней зарплаты двух человек. Аналитики «Метриума» и «Плато Девелопмент» отметили, что показатель за год снизился на 7%, а его доля в доходах — на 13 процентных пунктов (п. п.).

Аналогичная ситуация наблюдается в целом по России: средний платеж по ипотечным кредитам снизился на 15,9%, до 136,2 тыс. руб., а его доля от средних доходов жителей страны — на 16 п. п., до 62%. Снижение расчетной ипотечной нагрузки эксперты объясняют снижением кредитных ставок: до 18,7% годовых после 25% годовых в июне 2025 года. За этот же период в Москве средняя зарплата выросла на 11,2% год к году, до 196,8 тыс. руб. в месяц, по России в целом — на 5,7%, до 109,1 тыс. руб. в месяц. При этом средняя стоимость квартиры выросла еще больше — на 23%, до 20,8 млн руб. в Москве, и на 11,3%, до 10,8 млн руб., в среднем по стране.

Подробнее — в материале «Ъ» «Новостройки сбрасывают проценты».