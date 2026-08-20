Новостройки сбрасывают проценты

Бремя ипотечных платежей за новостройки за последний год снизилось — сейчас они составляют 67% от среднемесячного дохода двух москвичей, на 13 процентных пунктов (п. п.) меньше, чем годом ранее. Этому способствовало снижение ставок по жилищным кредитам. Впрочем, ипотека не стала доступнее —подорожание жилья по-прежнему значительно опережает рост зарплат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В июне 2026 года средний ежемесячный платеж по ипотеке за квартиру в московской новостройке составил 262,5 тыс. руб., или 67% от средней зарплаты двух человек, подсчитали в «Метриуме» и «Плато Девелопмент». Показатель за год снизился на 7%, а его доля в доходах — на 13 процентных пунктов (п. п.), уточнили авторы исследования. Аналогичная ситуация наблюдается в целом по России: средний платеж по жилищным кредитам сократился на 15,9%, до 136,2 тыс. руб., а его доля от средних доходов жителей страны — на 16 п. п., до 62%.

Снижение расчетной ипотечной нагрузки объясняется снижением ипотечных ставок, уточняют в «Метриуме».

Ипотечные ставки снизились с 25% годовых в июне 2025 года до 18,7% годовых. За этот же период в Москве средняя зарплата выросла на 11,2% год к году, до 196,8 тыс. руб. в месяц, по России в целом — на 5,7%, до 109,1 тыс. руб. в месяц, по данным аналитиков. Однако средняя стоимость квартиры выросла еще больше — на 23%, до 20,8 млн руб. в Москве, и на 11,3%, до 10,8 млн руб., в среднем по стране.

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Рост цен на жилье — это отражение роста себестоимости строительства, констатирует коммерческий директор «Плато Девелопмент» Станислав Банников. Одновременно с этим предложение в массовом сегменте в старых границах Москвы за год сократилось более чем вдвое, продолжает он. В результате на рынке образовался дефицит доступных лотов, что и приводит к росту цен, уточняет эксперт.

Даже снижение ключевой ставки ЦБ и ставок по ипотеке, начавшееся в 2026 году, пока не компенсирует увеличение цен на жилье, опережающее рост доходов населения, констатирует коммерческий директор «Метриума» Дмитрий Проскурин. Таким образом, формально ипотечная нагрузка снизилась, но говорить о том, что жилье стало заметно доступнее, преждевременно, считает директор по аналитике и исследованиям рынка Ricci Олеся Дзюба. По подсчетам руководителя Единого ресурса застройщиков Кирилла Холопика, в среднем по России ежемесячный платеж по кредитам, выданным в июне 2026 года, составляет 40,5 тыс. руб., на 14,6% больше год к году. В Москве показатель вырос на 18,1%, до 70,3 тыс. руб., уточняет он.

За последние пять лет ипотечная нагрузка увеличилась в два раза. В Москве, по подсчетам «Метриума», доля ежемесячного платежа в доходах семьи из двух человек выросла с 37% в 2021 году до 67%, в России — с 26% до 62%.

В этих условиях покупательский спрос постепенно смещается на вторичный рынок, говорит замруководителя ипотечного департамента агентства «Этажи» Татьяна Решетникова. В январе—июле 2026 года число сделок в этом сегменте в Москве увеличилось на 4% год к году, до 78,6 тыс., сообщало столичное управление Росреестра. На первичном рынке спрос за этот период обвалился на 30% в первой половине года, до 16,4 тыс. сделок.

На вторичном рынке ипотечная нагрузка может быть ниже за счет меньшей стоимости объекта, но условия кредитования зачастую менее выгодные, напоминает основатель ГК «Паритет Девелопмент» Павел Галкин. На новостройки действует льготная «Семейная ипотека» со ставкой 8% годовых. В июне 2026 года, по данным «Дом.РФ», на льготные программы пришлось 64% от всех выданных жилищных кредитов.

Снижение ипотечных ставок будет позволит и в дальнейшем снижать нагрузку на заемщиков, по крайней мере до тех пор, пока восстановление спроса не спровоцирует новую волну роста цен на недвижимость, считает Татьяна Решетникова. Более того, большинство граждан продолжит гасить ипотеку с опережением, что также существенно снижает общую переплату по кредиту, резюмирует акционер ГК «Основа» Олег Колченко.

Дарья Андрианова