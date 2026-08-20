В Барнауле двое детей получили травмы при падении чаши аттракциона

Двое детей двух и 11 лет получили травмы на аттракционе в Барнауле. Инцидент произошел днем 19 августа в одном из парков развлечений, сообщает СУ СКР региона.

По данным ведомства, во время движения чаша, в которой находились дети, оторвалась и упала вниз, врезавшись в забор. Дети получили ушибы и были доставлены в больницу.

По факту инцидента проводится проверка об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Александра Стрелкова