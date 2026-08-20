Люди пострадали при атаке БПЛА на промышленный кластер в Татарстане

Составлено ИИ-Ассистентъ

В ночь на 10 августа 2026 года в Нижнекамске произошла массированная атака беспилотников на производственные и гражданские объекты. Изначально мэр города Радмир Беляев сообщал, что пострадавших нет, однако позже пресс-служба главы Татарстана объявила о 12 погибших и 39 раненых. В регионе был объявлен траур, а в больницы Нижнекамска доставили 28 пострадавших, включая одного ребенка.

В дальнейшем число пострадавших продолжало расти: к концу дня 10 августа 2026 года количество обратившихся за медицинской помощью достигло 78 человек, 25 из них были госпитализированы. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте, поскольку атаке подверглись как промышленные, так и гражданские объекты.

Ранее, 8 июля 2026 года, беспилотники атаковали Тукаевский район Татарстана, где пострадали два человека в частном доме, а также Нижнекамск, где были повреждены несколько предприятий и пострадали люди с легкими травмами. 12 июня 2026 года беспилотник попал в жилой дом в Закамском регионе Татарстана, в результате чего пострадали трое человек.