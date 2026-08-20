Нижнекамск в Татарстане подвергся массированной атаке БПЛА
Минувшей ночью Нижнекамск подвергся массированной атаке беспилотников, сообщил исполком города. В заявлении чиновников подчеркивается, что «благодаря слаженной работе сил ПВО атака не привела к крупным разрушениям».
«Серьезных повреждений зданий и объектов не зафиксировано, пострадавших нет, — указано в сообщении. — Вместе с тем в результате отражения атаки обломки могли повредить автомобили, окна и другое имущество».
Мэр города Радмир Беляев ночью сообщал об атаке БПЛА. К утру угроза была снята, нижнекамский аэропорт возобновил работу.
10 августа 2026 года власти Татарстана сообщали о массированной атаке беспилотников на промышленные объекты в Нижнекамске, в результате которой погибли 12 человек и пострадали 39. Глава Нижнекамска Радмир Беляев тогда уточнил, что «массированный налет» продолжается и под ударом находятся как промышленные, так и гражданские объекты.
В связи с этой атакой в Нижнекамск из Набережных Челнов направили дополнительные медицинские бригады, а в республике был объявлен траур. Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил оперативно ликвидировать последствия атаки, а прокуратура Татарстана контролировала соблюдение прав граждан.
В марте 2025 года в Нижнекамске уже объявлялась угроза атаки БПЛА, когда над Татарстаном сбили три украинских беспилотника. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев тогда сообщал, что предприятия Нижнекамского района работали в штатном режиме, а поводов для беспокойства нет. В августе 2025 года над Татарстаном было сбито девять беспилотников, направленных на промышленные объекты, а в Нижнекамске власти также планировали провести проверку системы оповещения после сообщений жителей о несработавших сиренах.