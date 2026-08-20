Нижнекамск в Татарстане подвергся массированной атаке БПЛА

Составлено ИИ-Ассистентъ

10 августа 2026 года власти Татарстана сообщали о массированной атаке беспилотников на промышленные объекты в Нижнекамске, в результате которой погибли 12 человек и пострадали 39. Глава Нижнекамска Радмир Беляев тогда уточнил, что «массированный налет» продолжается и под ударом находятся как промышленные, так и гражданские объекты.

В связи с этой атакой в Нижнекамск из Набережных Челнов направили дополнительные медицинские бригады, а в республике был объявлен траур. Глава Татарстана Рустам Минниханов поручил оперативно ликвидировать последствия атаки, а прокуратура Татарстана контролировала соблюдение прав граждан.

В марте 2025 года в Нижнекамске уже объявлялась угроза атаки БПЛА, когда над Татарстаном сбили три украинских беспилотника. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев тогда сообщал, что предприятия Нижнекамского района работали в штатном режиме, а поводов для беспокойства нет. В августе 2025 года над Татарстаном было сбито девять беспилотников, направленных на промышленные объекты, а в Нижнекамске власти также планировали провести проверку системы оповещения после сообщений жителей о несработавших сиренах.