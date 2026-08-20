ГК «ЮСТА» потянуло на сладкое

ГК «ЮСТА» Станислава Бартоша пополнила портфель активов двумя новыми предприятиями. Неделю назад в контур холдинга вошла кондитерская фабрика «Кронштадтская», специализирующаяся на выпуске зефира, пастилы, суфле, конфет и десертов. Ранее, в июне, бизнесмен купил торговый дом «Аврора» — крупного в СЗФО дистрибьютора кондитерских и бакалейных изделий. Совокупно активы могли обойтись холдингу в 400–500 млн рублей, говорят эксперты, отмечая, что сделка заметно усилит позиции компании на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владелец группы компаний «ЮСТА» Станислав Бартош

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Владелец группы компаний «ЮСТА» Станислав Бартош

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Владелец ГК «ЮСТА» Станислав Бартош приобрел у предпринимателя Владислава Теплоухова 100% долей в капитале ООО «КФ "Кронштадтская"», на балансе которого числится одноименная кондитерская фабрика, следует из ЕГРЮЛ. Предприятие занимается выпуском зефира, пастилы, суфле, конфет и десертов. Продукция распространяется через крупные торговые сети, маркетплейсы, а также фирменные магазины в ТЦ «Гостиный двор» (Кронштадт) и здании Московского вокзала (Петербург). У компании есть свое представительство в Бишкеке (Кыргызстан). Согласно финотчетности ООО «КФ "Кронштадтская"», по итогам 2025 года фирма заработала 446 млн рублей против 374 млн в 2024-м. Чистая прибыль составила 15,3 млн рублей против 6,1 млн рублей.

Также в июне господин Бартош стал единоличным владельцем ООО "ТД «Аврора»", крупного на рынке СЗФО дистрибьютора кондитерских и бакалейных изделий со складом в деревне Малое Карлино (Ленобласть). Перечень поставщиков компании насчитывает более 100 торговых марок. До продажи ТД «Аврора» в равных долях принадлежал Дмитрию Рождественскому и Наталии Светловой. По итогам 2025 года чистая прибыль компании составила 2 млн рублей при выручке 1,7 млрд.

Комментируя «Ъ СЗ» сделку, Станислав Бартош отметил, что активы заинтересовали холдинг с точки зрения долгосрочного развития, поэтому быстрой перепродажи или смены профиля приобретенных структур не планируется. ГК нацелена на их интеграцию и сохранение практик.

ГК «ЮСТА» — крупный дистрибьютор и 3PL-оператор на рынке СЗФО. Холдинг специализируется на оптовых поставках бакалеи, кондитерских изделий, а также на оказании складских услуг и грузоперевозках. Основной логистический комплекс компании расположен в поселке Парголово (Петербург). У ГК также есть логистические терминалы в Петрозаводске и Пскове. В 2023 году холдинг приобрел производителя мармелада ООО «Глория С» (бренд «Волна вкуса»). Контролируют основное юрлицо группы — ООО «ЮСТА» — Станислав Бартош (60%) и Лариса Бартош (40%). Выручка ГК «ЮСТА» в 2025 году, по подсчетам «Ъ СЗ», составила 3,7 млрд рублей.

Совокупно стоимость сделки можно оценить в диапазоне от 400–500 млн рублей (300–400 млн — ТД «Аврора» и 100–120 млн — фабрика «Кронштадтская»), считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Покупка «Авроры», по мнению аналитика, обеспечивает группе компаний «ЮСТА» развитие клиентской базы и усиление региональной дистрибуции. Фабрика — привлекательный актив, который позволяет загрузить существующие сбытовые каналы, а собственные магазины использовать для тестирования ассортимента. Позиции компании на рынке в результате сделок заметно усилятся, а продажи по проформе в 2026 году с учетом приобретенных активов могут превысить 5 млрд рублей, добавляет эксперт.

Руководитель отдела финансового и управленческого консалтинга ИПП Евгений Гуляев также считает, что сделки усилят позиции «ЮСТА» в СЗФО прежде всего за счет расширения клиентской базы и вертикальной интеграции. ТД «Аврора» добавит группе действующие контракты с поставщиками и торговыми сетями, увеличит плотность маршрутов и загрузку складской инфраструктуры. КФ «Кронштадтская», в свою очередь, даст собственное производство и позволит продвигать продукцию через каналы группы.

Итоговый же эффект будет зависеть от устранения пересечений в сбыте и от повышения низкой рентабельности «Авроры», отмечает аналитик.

Владимир Колодчук