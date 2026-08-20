«Владимир Зеленский получил очередной удар»

Украина оказалась на пороге нового кризиса власти. Против очередной группы высокопоставленных чиновников проводится антикоррупционное расследование. На этом фоне экс-министр обороны Михаил Федоров призвал провести в стране президентские выборы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Владимир Зеленский в очередной раз устоит.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Верховная рада Украины 19 августа утвердила генерал-майора Евгения Хмару на посту министра обороны страны. Владимир Зеленский внес его кандидатуру днем ранее, 18 августа. Дело было утром, а вечером того же дня бывший глава Минобороны Михаил Федоров выпустил видеообращение, в котором призвал найти возможность провести в стране президентские выборы, несмотря на военное положение. В частности, по его мнению, только так можно избавить страну от коррупции, кумовства, некомпетентности власти и других кризисных явлений.

В стране по-прежнему проходят так называемые картонные протесты в поддержку господина Федорова. Демонстранты продолжают требовать вернуть его на пост министра. Одновременно с этим Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о начале масштабной операции под кодовым названием «Форрест Гамп». Это независимые антикоррупционные структуры. Под ударом вновь оказались высокопоставленные чиновники. Среди фигурантов расследования источники называют заместителя руководителя офиса президента Ирину Мудрую.

В общем и целом Владимир Зеленский получил еще один серьезный удар. Украине грозит очередной политический кризис на фоне эскалации боевых действий. Кроме того, число потенциальных претендентов на пост президента увеличилось: Федоров явно имеет на этот счет амбициозные планы, его рейтинг растет, а рейтинг Зеленского снижается, что подтверждают данные социологических опросов.

Не вникая особенно в украинские внутренние дела, можно рискнуть предположить, что союзники устали от действующего лидера. Перед промежуточными выборами в Конгресс Трампу нужны подвижки на мирных переговорах. Он также оказывает давление на Израиль. Однако с Зеленским или без него вряд ли Киев примет нынешние российские условия прекращения огня.

Хотя существует небольшая вероятность того, что гипотетический уход президента подтолкнет Москву к большим компромиссам — например, в связи с отсутствием одного из главных раздражителей. Тем не менее есть большие основания предполагать, что Владимир Зеленский все же устоит. И даже усилится. Например, поступит как настоящий политик: ради политического выживания принесет в жертву свое окружение и лично возглавит борьбу с коррупцией. Дальнейшие версии излишни.

Дмитрий Дризе