Школьника из Воронежа осудили за поджог поезда и слежку за военными

18-летнего школьника из Воронежа осудили за поджог снегоуборочного поезда и слежку за военнослужащими в интересах подконтрольной украинским властям организации. 2-й Западный окружной военный суд назначил ему семь с половиной лет колонии общего режима. Также у него изъяли 97,3 тыс. руб. в доход государства. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Молодого человека признали виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ), диверсии (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ) и прохождении обучения для нее (ст. 281. 2 УК РФ), а также в участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

Установлено, что школьник придерживался радикальных проукраинских взглядов и был противником СВО. В декабре 2024 года он установил в Telegram связь с представителями признанной террористической и запрещенной в РФ организации «Русский добровольческий корпус». Он изъявил желание вступить в нее, прислав собеседникам свои персональные данные и указав, чем именно хочет заниматься в объединении.

В суде уточнили, что с декабря 2024 года по май 2025 года юноша получал от кураторов задания, за выполнение которых ему обещали вознаграждение. Так, в феврале 2025 года по просьбе членов организации подросток сфотографировал и снял на видео электрическую подстанцию и территорию у нее, а после выслал материалы собеседникам.

В марте фигурант прибыл в район железнодорожной станции «Воронеж — Курский», обнаружил на отстойном пути снегоуборочный поезд и сообщил об этом кураторам. Они решили поджечь транспортное средство и рассказали школьнику, как это сделать. По инструкции членов организации юноша изготовил зажигательную смесь и поместил ее в стеклянные бутылки. После этого он поджег поезд, что повлекло за собой ущерб в размере 1,6 тыс. руб. В качестве вознаграждения за это школьник получил 89,3 тыс. руб. на банковскую карту.

В апреле 2025 года юноша «заработал» еще 8 тыс. руб. за фотографии двора многоквартирного дома, в котором живет военнослужащий. В мае он передал кураторам снимок автомобиля другого военного.

Во время судебного разбирательства молодой человек полностью признал вину и раскаялся. Он пояснил, что осознал цели проведения спецоперации и полностью ее поддерживает.

Как ранее сообщал «Ъ-Черноземье», в июне 16-летнего жителя Лисок Воронежской области приговорили к семи годам воспитательной колонии за подготовку к подрыву автомобиля военного.

Алина Морозова