Воронежский подросток получил семь лет за подготовку к подрыву машины военного

16-летнего жителя Лисок Воронежской области признали виновным в приготовлении к теракту группой лиц (ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ). Ему назначили семь лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Об этом сообщили в Следкоме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Установлено, что в 2025-м несовершеннолетний вступил в переписку с сотрудниками украинских спецслужб и согласился за вознаграждение подорвать автомобиль военнослужащего. С мая по июнь прошлого года он следил за машиной в Воронеже, фотографировал ее и передавал снимки кураторам. За выполнение заданий фигуранту перевели как минимум 29 тыс. руб. в криптовалюте. Затем подросток по заданию кураторов извлек из тайника в Лисках взрывчатое вещество и самодельное взрывное устройство. Тем не менее совершить теракт он не смог, поскольку был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.

Также в Воронежской области продолжается расследование уголовного дела по тем же статьям и ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности) в отношении неустановленных сотрудников украинских спецслужб.

В начале июня «Ъ-Черноземье» сообщал, что 22-летний житель Воронежа получил 22 года лишения свободы за подготовку к подрыву машины военнослужащего.

Кабира Гасанова