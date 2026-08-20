В Самаре 14 самолетов задержаны и отменены из-за воздушных ограничений

В самарском аэропорту Курумоч задержаны и отменены 14 рейсов. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В частности, из Самары не смогли вылететь самолеты в Анталью, Дубай, Москву, Санкт-Петербург, Сочи и Сургут. Кроме того, задержаны и отменены 15 авиарейсов (из Антальи, Стамбула, Эрзурума, Батуми, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Сургута). Ситуация связана с ограничениями из-за угрозы атаки вражеских беспилотников. Сейчас аэропорты Самары и Ульяновска работают в штатном режиме.

Утром в четверг Минобороны РФ сообщило о том, что Самарскую и Ульяновскую области атаковали беспилотные летательные аппараты. В Ульяновской области, где сбили 11 беспилотников, в результате атаки БПЛА пострадал один человек и повреждена опора ЛЭП.

Георгий Портнов