Самарскую область атаковали беспилотники

Над Самарской областью и еще 18 регионами РФ силы ПВО за ночь уничтожили 726 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

БПЛА ликвидированы над территориями 19 субъектов Российской Федерации — в том числе над Самарской областью, — а также над акваториями Азовского и Черного морей. В перечень регионов, где работала ПВО, вошли Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Саратовская, Тамбовская, Тульская, Ульяновская области, Московский регион, Краснодарский край, Республики Крым и Татарстан.

В Ульяновской области в результате атаки БПЛА пострадал один человек. Он госпитализирован в тяжелом состоянии. Также обломки сбитых БПЛА повредили опору ЛЭП.

Георгий Портнов