Над Ульяновской областью сбиты 11 беспилотников, есть пострадавший

Над Ульяновской областью средствами ПВО перехвачено и уничтожено 11 беспилотных летательных аппаратов. Атака была отражена на территории Новоспасского района, сообщил губернатор Алексей Русских.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Инфраструктура не пострадала. Зафиксировано повреждение опоры линии электропередачи — ремонтная бригада ведет восстановительные работы. Электроснабжение в регионе не нарушено.

В результате атаки пострадал молодой мужчина — он получил ранение головы. Состояние пострадавшего оценивается как тяжелое, ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Минздрав докладывает губернатору о состоянии пациента каждый час.

Глава региона напомнил жителям о правилах безопасности во время атак БПЛА: нельзя подходить к окнам, приближаться к обломкам беспилотников, а также публиковать в интернете фото и видео БПЛА, их обломков и работы средств ПВО.

Георгий Портнов