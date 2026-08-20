Новосибирский «Локомотив» заключил партнерское соглашение с алтайским клубом

Новосибирский волейбольный «Локомотив» подписал соглашение о сотрудничестве с барнаульским «Университетом». О партнерстве сообщили пресс-службы обоих сибирских клубов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

«Локомотив» является одним из лидеров Суперлиги. Соглашение позволит его волейболистам с небольшим игровым опытом получать практику в матчах Высшей лиги А за «Университет». Игроки из Алтайского края, в свою очередь, получили возможность проходить подготовку в структуре новосибирского клуба.

Для новосибирцев это первое в истории соглашение о подобном системном партнерстве с другим клубом. Высшая лига А является второй по значимости российской волейбольной лигой. В сезоне 2025/2026 «Университет» занял 11-е место из 13.

По данным «Ъ-Сибирь», соглашение о сотрудничестве будет действовать как минимум один сезон.

Валерий Лавский