В Омске осудили подростка, подменявшего товары из интернет-магазина ЦУМа

Трем жителям Омска вынесли приговор за подмену брендовых вещей с маркетплейса. Одному из подсудимых, которому на момент инкриминируемых событий еще не исполнилось 18 лет, назначили штраф в размере 40 тыс. руб. Два его старших сообщника получили по два года принудительных работ в исправительном центре, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Как установило судебное следствие, обвиняемые разработали схему хищения брендовых вещей из онлайн-магазина ЦУМ. Они приобретали сим-карты, оформленные на подставных лиц, от их имени создавали аккаунты в магазине и заказывали дорогие вещи известных брендов. Одновременно через интернет они заказывали их дешевые реплики. В дальнейшем участники аферы заменяли оригинальные вещи подделками и возвращали их в магазин, получая полный возврат денег. Оригиналы продавали знакомым и через интернет.

Вырученные средства троица тратила на развлечения, в дальнейшем планировала открыть свою студию звукозаписи. По материалам дела, интернет-магазину причинен ущерб на сумму свыше 1 млн руб.

Илья Николаев