В Челябинске владельцы магазинов техники не смогли выйти из СИЗО

Челябинский областной суд оставил без изменений решение первой инстанции о заключении под стражу 30-летнего предпринимателя. Его обвиняют в мошенничестве в магазинах телефонов PROStore и PROTechno (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, горожанин с 36-летним соучастником похитил у местных жителей 1 млн руб. под предлогом поставок телефонов и иной техники из ОАЭ. Ситуация затронула многих россиян. Органы предварительного следствия официально установили более 1 тыс. пострадавших, а совокупный ущерб превысил 86 млн руб.

Центральный районный суд Челябинска 24 июля 2026 года избрал подельникам меру пресечения в виде заключения под стражу. Оба фигуранта пытались оспорить решение. Ранее 36-летний местный житель получил отказ облсуда, 20 августа постановление осталось без изменений и для 30-летнего предпринимателя.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, ситуация вокруг сети PROStore получила федеральный резонанс после массовых жалоб покупателей, которые вносили 100-процентную предоплату за продукцию Apple, но не получали товар.

Виталина Ярховска