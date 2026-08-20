Валовый сбор кукурузы в Сибири в 2026 году увеличится на 12%

По итогам сезона 2026 года валовый сбор кукурузы в регионах Сибирского федерального округа вырастет на 12% к результату прошлого года и достигнет почти 200 тыс. тонн. В 2025 году аграрии СФО собрали 175 тыс. тонн, что на 11% превышает показатель 2024 года (157,5 тыс. тонн), сообщает Центр отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По предварительным данным, в 2026 году в Сибири кукурузой засеяли 46,1 тыс. га, что почти на 24% превышает площадь сева в 2025 году. Из них в Алтайском крае – 19,4 тыс. га, в Новосибирской – 14,3 тыс. га и Омской – 5,4 тыс. га областях.

«В течение последних лет объем выращиваемой на сибирских полях кукурузы растет от года к году, и эта тенденция укрепится как за счет внутреннего спроса со стороны кормовой индустрии, так и за счет поставок на внешние рынки»,— считают аналитики РСХБ.

Регионами-лидерами СФО по объему производства являются Алтайский край — 95,6 тыс. тонн, Новосибирская область — 44,2 тыс. тонн, Омская область — 15,3 тыс. тонн, Красноярский край — 13,6 тыс. тонн и Кемеровская область — 5,5 тыс. тонн.

Лолита Белова