Минобороны России: за ночь средства ПВО сбили 726 БПЛА

За минувшую ночь средства ПВО сбили над регионами России 726 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сводке ведомства, с вечера 19 августа до 8:00 мск 20 августа атаку дронов отражали над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областей. Также — над Татарстаном, Московским регионом, Крымом, Черным и Азовским морями.