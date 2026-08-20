Незаконно осужденному за убийство вице-мэра Новосибирска дали 2,5 млн руб. компенсации

Новосибирский облсуд взыскал более 2,5 млн руб. в пользу реабилитированного Александра Каталицкого, отбывшего 14 лет за убийство вице-мэра, которого не совершал. Сам Александр Каталицкий, который находится на СВО, добивается компенсации в размере 156,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Каталицкий

Фото: Валерий Титиевский/Коммерсантъ Александр Каталицкий

Фото: Валерий Титиевский/Коммерсантъ

«Новосибирский облсуд частично удовлетворил заявленное ходатайство представителя. В пользу Александра Каталицкого за счет казны РФ в лице Минфина взыскано 2 млн 571 тыс. 965 руб. 92 коп. в возмещение зарплаты, которой он лишился в результате уголовного преследования»,— рассказали в суде. В удовлетворении требований о возмещении расходов на адвоката военному было отказано. Требования о выплате компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование, нахождение в изоляции от общества суд оставил без рассмотрения, поскольку они подлежат разрешению в порядке гражданского судопроизводства.

Как писал «Ъ-Сибирь», в январе 2026 года Верховный суд (ВС) России, удовлетворив заключение прокуратуры, отменил приговор Новосибирского областного суда по делу об убийстве вице-мэра Новосибирска Игоря Белякова, совершенном в 2001 году.

25 мая 2006 года за это преступление был осужден военный Александр Каталицкий, которого следствие, как оказалось, ошибочно считало исполнителем убийства. По ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство по найму) ему дали 14 лет колонии. Кассационным определением ВС от 6 сентября 2006 года приговор в отношении Александра Каталицкого был оставлен без изменения. «После вступления приговора в законную силу появились сведения о совершении преступления иными лицами и возможной непричастности к нему осужденного, что стало основанием для переоценки доказательств, положенных в основу приговора. Судебная коллегия по уголовным делам ВС пришла к выводу о том, что приговор и кассационное определение подлежат отмене ввиду новых обстоятельств, которые не могли быть учтены ранее и были установлены в ходе расследования»,— сообщили в ВС.

Теперь в причастности к убийству чиновника обвинят новосибирского бизнесмена Александра Трунова, отбывающего 22-летний срок за создание преступного сообщества, и трех бывших участников его банды.

Илья Николаев