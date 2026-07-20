Реабилитация с компенсацией

Иск на 156 млн руб. Минфину РФ предъявил военнослужащий Александр Каталицкий, отбывший 14 лет за убийство вице-мэра Новосибирска, которого не совершал. В январе 2026 года Верховный суд России отменил приговор армейскому снайперу ввиду новых обстоятельств, а сам он был реабилитирован.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Каталицкий оценил день своего пребывания в ИВС в 5 тыс. руб., в СИЗО — в 15 тыс. руб., в колонии строгого режима — в 25 тыс. руб.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Александр Каталицкий оценил день своего пребывания в ИВС в 5 тыс. руб., в СИЗО — в 15 тыс. руб., в колонии строгого режима — в 25 тыс. руб.

Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

Новосибирский военнослужащий Александр Каталицкий добивается компенсации в размере 156,7 млн руб. за незаконное уголовное преследование, длившееся почти полтора десятка лет.

Участника чеченской войны Александра Каталицкого силовики задержали в апреле 2005 года. Следствие, как выяснилось позднее, ошибочно считало его исполнителем убийства вице-мэра Новосибирска Игоря Белякова, застреленного в 2001 году. В материалах дела указывалось, что Александр Каталицкий якобы принял от «неустановленного следствием лица» предложение устранить чиновника за 250 тыс. руб.

Новосибирский облсуд согласился с версией гособвинения и назначил Александру Каталицкому 14 лет колонии строгого режима.

Осужденный утверждал, что на день убийства вице-мэра у него было алиби, а явку с повинной написал под страхом угроз со стороны оперативников. Адвокат обжаловал приговор, считая, что он основан на предположениях, но безуспешно. Кассационным определением Верховного суда (ВС) России от 6 сентября 2006 года приговор в отношении Александра Каталицкого был оставлен без изменения. «Ссылка в жалобах на неустановление заказчика убийства, необнаружение орудия преступления и денег не ставят под сомнение выводы суда и доказанность вины Каталицкого в убийстве по найму и правильность юридической оценки его действий»,— указал в своем определении ВС.

В 2019 году Александр Каталицкий освободился, отбыв срок от звонка до звонка. Основанием потребовать компенсацию стало новое решение ВС. В январе 2026 года он по обращению прокуратуры отменил приговор Новосибирского облсуда 20-летней давности и кассационное определение ВС, отклонившего жалобу защиты.

«После вступления приговора в законную силу появились сведения о совершении преступления иными лицами и возможной непричастности к нему осужденного, что стало основанием для переоценки доказательств, положенных в основу приговора.

Судебная коллегия по уголовным делам ВС пришла к выводу о том, что приговор и кассационное определение подлежат отмене ввиду новых обстоятельств, которые не могли быть учтены ранее и были установлены в ходе расследования»,— сообщили в ВС.

Александра Каталицкого реабилитировали, он получил право на возмещение материального и морального вреда. По информации источников, как указывается в исковом заявлении, мужчина требует возместить 180 тыс. руб., которые его родные потратили на оплату услуг адвоката, а также утраченный заработок за 14 лет — 7 млн 530 тыс. руб.: до задержания Александр Каталицкий якобы трудился водителем в автотранспортном предприятии в Томской области.

Моральный ущерб оценен почти в 148 млн руб. Размер компенсации определялся из расчета 2 тыс. руб. за каждый день уголовного преследования и 5 тыс., 15 тыс. и 25 тыс. руб. соответственно за каждый день пребывания в ИВС, СИЗО и исправительной колонии. По словам сестры Александра Каталицкого, представляющей его интересы в суде, он находится в зоне спецоперации.

Теперь в причастности к убийству чиновника обвиняют новосибирского бизнесмена Александра Трунова, отбывающего 22-летний срок за создание преступного сообщества и другие тяжкие преступления, и трех бывших участников его банды.

Вице-мэра, как сочло следствие, устранили из личной неприязни. Чиновник, который занимался реформированием муниципального предприятия «Вещевой рынок» (самой крупной в Сибири барахолки), якобы обещал «труновским», крышевавшим торговцев, ввести в состав акционеров созданного АО их представителя, однако своего слова не сдержал.

Вице-мэра застрелили 7 августа 2001 года. Рано утром чиновник выехал на служебной «Волге» из своего загородного коттеджа в городскую администрацию. Когда на узком участке трассы служебная «Волга» сбросила скорость, киллер изрешетил ее из автомата. От полученных ранений замглавы города, находившийся на переднем пассажирском сиденье, погиб на месте. Его водитель выполз из машины и спрятался.

Константин Воронов