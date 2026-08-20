Бизнес направит около 30 млрд рублей на подготовку Красноярска к 400-летию

На подготовку к празднованию 400-летия Красноярска бизнес, действующий в регионе, вложит около 30 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В настоящий момент заключено 11 соглашений на общую сумму свыше 14 млрд руб. Дополнительно три компании намерены вложить в обновление города к юбилейной дате более 15 млрд руб.

На средства, в частности, планируется благоустроить сквер «Серебряный» и Театральную площадь, разработать документацию для развития стадиона «Красный Яр», отремонтировать помещение филиала художественной школы №1, выполнить подсветку здания Енисейского речного пароходства, построить учебный корпус детской железной дороги, реконструировать фонтан «Реки Сибири» и реализовать ряд других проектов.

Как писал «Ъ-Сибирь», в декабре 2024 года власти приняли региональную программу подготовки и проведения празднования 400-летия Красноярска. Юбилей краевого центра будет отмечаться в 2028 году. В августе 2026-го правительство Красноярского края внесло корректировки в программу, в результате которых был значительно сокращен прогнозный объем финансирования. В варианте 2024 года речь шла о 701,4 млрд руб., в новом распоряжении объем был снижен до 573,6 млрд руб. Основное сокращение произошло по строке «внебюджетное финансирование (при наличии инвестора)» — с 417,8 млрд до 271,25 млрд руб. Доля федерального бюджета в проведении мероприятий программы также сократилась — со 103,97 млрд до 76,14 млрд руб.

Александра Стрелкова