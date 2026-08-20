Строительство теплицы стоимостью 10 млрд рублей под Омском завершат в 2026 году

Группа компаний «Рост» из Санкт-Петербурга завершает строительство первой очереди тепличного комбината по производству овощей защищенного грунта в селе Лузино Омского района. По данным правительства Омской области, до конца 2026 года планируется ввести в эксплуатацию первые четыре блока теплиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

«Комплекс будет специализироваться на выращивании огурцов и томатов, после выхода на полную мощность здесь появится около 400 новых рабочих мест. Инвестор вкладывает в проект более 10 млрд руб.»,— прокомментировал глава региона Виталий Хоценко.

Соглашение с инвестором о реализации проекта было подписано на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году. Тогда же сообщалось, что мощность производства составит 15 тыс. т овощей в год.

Группа компаний «Рост» основана в 2013 году и является одним из лидеров российского рынка овощей защищенного грунта. В портфеле группы на сегодняшний день 22 тепличных комплекса в 14 регионах страны. Ежегодно предприятия ГК выращивают более 500 тыс. т овощей.

Лолита Белова