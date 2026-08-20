Принц Гарри и Меган Маркл вернутся в Великобританию
Принц Гарри, герцог Сассекский, и его жена Меган Маркл вернутся в Великобританию до конца месяца, сообщают издания The Telegraph и The Sun. Супруги планируют переехать из США в частную резиденцию за пределами Лондона.
Фото: Owen Humphreys / Reuters
По информации изданий, дети пары, семилетний принц Арчи и пятилетняя принцесса Лилибет, зачислены в местную школу и начнут учебу в сентябре.
Как сообщает BBC News, короля Чарльза проинформировали о решении семьи вернуться в Великобританию. Монарх приветствовал возможность чаще видеться с близкими. При этом он указал, что о возвращении их к исполнению обязанностей членов королевской семьи речи не идет — они останутся частными лицами.
Переезд станет первым постоянным возвращением пары в страну с момента сложения королевских полномочий и отъезда в Калифорнию в 2020 году. Отношения в семье долгое время оставались натянутыми, а переломным моментом стал частный визит принца Гарри к королю в поместье Хайгроув в июле этого года, отмечает BBC.
В 2020 году герцог и герцогиня Сассекские прекратили выполнять официальные функции старших членов королевской семьи и переехали в США. Отношения Сассексов с королевской семьей после этого ухудшились, в том числе из-за обвинений в расизме, с которыми выступила Меган Маркл.
В июне 2022 года принц Гарри, Меган Маркл и их дети приезжали в Великобританию на торжества по случаю платинового юбилея королевы Елизаветы II. В сентябре того же года принц Гарри и Меган Маркл приезжали на похороны королевы.
В июле 2026 года принц Гарри прибыл на родину без жены и детей, так как им отказали в государственной охране. Король Карл III, по сообщениям Daily Mirror, выразил желание встретиться со своими внуками Арчи и Лилибет.