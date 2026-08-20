Выпускница ТГУ придумала настольную игру по повести братьев Стругацких

Выпускница Института искусств и культуры Томского государственного университета (ТГУ) Элеонора Голованова разработала настольную игру по мотивам повести братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу». Над игрой работали студенты и выпускники филологического факультета, рассказали в вузе.

«Хотелось сделать настольную игру в жанре фантастики. Нужно было подобрать произведение так, чтобы оно сочетало в себе интересную вселенную, большой набор персонажей и артефактов и при этом было понятным»,— объяснила Элеонора Голованова, отметив, что «Понедельник начинается в субботу» — идеальный вариант для настольной игры.

Оказавшись в Научно-исследовательском институте чародейства и волшебства (НИИЧАВО), игроки становятся магами-исследователями, собирают карты персонажей и артефактов, а затем защищают свои «концепции» перед научным сообществом. Их неделя состоит из шести дней — и начинается, как в произведении, в субботу. В игре — 40 карт персонажей и артефактов. Механика игры строится на создании «концепций» — комбинаций карт, между которыми есть смысловая или формальная связь. Побеждает тот, кто собрал и убедительно защитил наибольшее количество концепций.

Пока игра существует в виде прототипа. В планах создателей — полноценный выпуск.

Фантастическая повесть братьев Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу» вышла в 1965 году. Произведение оказало заметное влияние на мировоззрение нескольких поколений читателей, а многие фразы из повести разошлись на цитаты.

Михаил Кичанов