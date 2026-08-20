Доля ипотечного платежа в доходах москвичей снизилась за год с 80% до 67%

В июне 2026 года средний ежемесячный платеж по ипотеке за квартиру в московской новостройке составил 262,5 тыс. руб., или 67% от средней зарплаты двух человек, подсчитали в «Метриуме» и «Плато Девелопмент». Показатель за год снизился на 7%, а его доля в доходах — на 13 процентных пунктов (п. п.), уточнили авторы исследования. Аналогичная ситуация наблюдается в целом по России: средний платеж по жилищным кредитам сократился на 15,9%, до 136,2 тыс. руб., а его доля от средних доходов жителей страны — на 16 п. п., до 62%.

Снижение расчетной ипотечной нагрузки объясняется снижением ипотечных ставок, уточняют в «Метриуме». Ипотечные ставки снизились с 25% годовых в июне 2025 года до 18,7% годовых. За этот же период в Москве средняя зарплата выросла на 11,2% год к году, до 196,8 тыс. руб. в месяц, по России в целом — на 5,7%, до 109,1 тыс. руб. в месяц, по данным аналитиков. Однако средняя стоимость квартиры выросла еще больше — на 23%, до 20,8 млн руб. в Москве, и на 11,3%, до 10,8 млн руб., в среднем по стране.

Даже снижение ключевой ставки ЦБ и ставок по ипотеке, начавшееся в 2026 году, пока не компенсирует увеличение цен на жилье, опережающее рост доходов населения, констатирует коммерческий директор «Метриума» Дмитрий Проскурин. За последние пять лет ипотечная нагрузка увеличилась в два раза. В Москве, по подсчетам «Метриума», доля ежемесячного платежа в доходах семьи из двух человек выросла с 37% в 2021 году до 67%, в России — с 26% до 62%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Новостройки сбрасывают проценты».